Российские оккупанты начали в два раза больше терять личного состава в районе Доброполья (Фото: REUTERS/Jorge Silva)

Один из 10 российских оккупантов достигает позиций Сил обороны на Новопавловском направлении . В тактическом районе Доброполья армия РФ теряет ежедневно 10 бойцов, по сравнению с предыдущим средним показателем от двух до пяти человек.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

29 сентября главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что украинские войска окружили некоторые российские подразделения на Добропольском направлении, а также, что ВСУ освободили примерно 175 квадратных километров и очистили почти 195 квадратных километров от российских диверсионных групп.

Сержант-офицер украинской бригады, действующей в районе Доброполья, сообщил об увеличении количества российских штурмовых групп и количества солдат, которые перемещаются в каждой группе.

По его словам, российские войска ежедневно несут в среднем 10 потерь среди личного состава — по сравнению с предыдущим средним показателем от двух до пяти человек. После того как подразделения российской морской пехоты недавно вступили в боевые действия в зоне ответственности бригады, количество российских атак и потерь возросло. Сержант-офицер сообщил, что российские войска в этом районе имеют проблемы с поставками топлива и смазочных материалов из-за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Фото: ISW

Также уточняется, что Силы обороны продвинулись в тактическом районе Доброполье.

Однако армии РФ удалось продвинуться на Северском направлении в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

На Покровском направлении войска РФ пытались штурмовать, но подтвержденного прогресса не достигли.

Представитель группы войск Днепр полковник Виктор Трегубов заявил, что российские войска пытаются продвигаться к Покровску небольшими группами. Военные в этом районе плохо обучены и в основном подписали контракты с Минобороны РФ за финансовое поощрение.

На Новопавловском направлении ВСУ отражают российские атаки и начинают оттеснять российские войска в зону ответственности бригады.

Фото: ISW

Украинский военнослужащий сообщил, что украинские беспилотники блокируют продвижение российских войск вдоль логистических путей, а российские войска передвигаются пешком в пределах 20 километров от линии фронта, чтобы избежать обнаружения дронами. Лишь один из 10 российских солдат достигает украинских позиций.

На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ успеха не достигли, несмотря на попытки атаковать.

29 сентября в ISW сообщили, что российские оккупанты не смогли продвинуться в Сумской области, а также испытывают проблемы с логистикой на Покровском направлении и нехваткой личного состава на Донецко-Днепропетровском направлении.