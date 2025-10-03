7 корпус ДШВ заявил, что потери пехоты РФ под Покровском в сентябре выросли на 30% (Фото: Сергей Окунев / NV)

7 корпус быстрого реагирования ДШВ заявил, что в сентябре в его полосе обороны возле Покровска потери россиян в пехоте выросли почти на 30%. А благодаря использованию дронов-перехватчиков в небе над городом обезвредили Шахедов на 50% больше, чем в августе.

Об этом сообщила пресс-служба 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Военные отметили, что в сентябре обезвредили 1851 российского солдата. Из них безвозвратные потери — 1202, санитарные — 649. А в августе, как отмечает 7 корпус ДШВ, Силы обороны ликвидировали 1456 россиян: 928 — безвозвратные потери, 528 — санитарные.

Реклама

В сентябре защитники Покровска уничтожили три танка, вывели из строя 41 пушку и РСЗО, сбили и «посадили» 3248 дронов и «крыльев». По словам 7 корпуса ДШВ, благодаря началу использования дронов-перехватчиков в небе над городом обезвредили Шахедов на 50% больше, чем в августе.

«Рост потерь противника — не только следствие безуспешных попыток врага атаковать и захватить Покровск, но и слаженных действий защитников агломерации», — говорят военные.

7 корпус ДШВ также сообщил, что изучает способы и характер инфильтрационных действий российской армии. По результатам анализа, Силы обороны Украины блокируют попытки новых диверсионных групп проникнуть в Покровск.

Кроме того, военные отметили, что благодаря удачным действиям экипажей дронов чаще удается поражать россиян в местах их накопления и на подходах к передовым позициям ВСУ.

«Постепенно расширяем границы „килзоны“, запуская FPV-дроны на несколько десятков километров в тыл врага. Усиливаем поражение противника в их логистических коридорах. В случае необходимости, выделяем внутренние резервы для выполнения определенных задач», — сообщили военные.

В Зверевом подразделения корпуса удерживают позиции по южным окраинам застройки. Военные отметили, что на путях прохода армии РФ обустроены отрезные блокировочные рубежи. Также ударно-поисковые отряды уничтожают отдельные группы российских военных, попадающих в город.

По словам 7 корпуса ДШВ, одновременно россияне не оставляют попыток окружить Покровск.

«Враг усиливает давление, чтобы приблизиться и атаковать Мирноград с севера и востока. К западу от Покровска враг получил дополнительные возможности по перерезанию одного из логистических путей», — отметили военные.

Ситуация в районе Покровска и Доброполья

15 сентября военные 1-го корпуса Национальной гвардии Азов сообщили, что во взаимодействии с ВСУ зачистили от российских оккупантов населенный пункт Панковка и прилегающие территории на Добропольском направлении Донецкой области.

В июле-августе 2025 года РФ осуществила новую волну атак на Покровск, Мирноград и Доброполье. Оккупантам удалось частично прорвать оборону ВСУ и продвинуться малыми группами в районе города Доброполье к северу от Покровска. 13 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил на Добропольское и Покровское направления дополнительные силы и средства, в частности военных 1-го корпуса Азов.

Впоследствии Генштаб заявил, что ситуация в районе Доброполья стабилизируется. 21 августа Сирский посетил подразделения Сил обороны, которые сражаются с оккупантами на Добропольском выступе, и заявил, что зачищены шесть населенных пунктов.

12 сентября Сырский во время рабочей поездки на Покровское и Добропольское направления сообщил о переброске туда российской морской пехоты.

18 сентября Зеленский заявил, что украинские военные осуществляют контрнаступательную операцию в Донецкой области, в частности в районах Покровска и Доброполья.

20 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в районах Доброполья и Покровска около 330 км под контролем ВСУ, 160 км — освобождены и более 170 км — зачищены от оккупантов.

22 сентября 7 корпус ДШВ заявил, что на Покровском направлении российские оккупанты активизировали штурмовые действия, а также начали применять новую тактику.

26 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Покровском направлении российские войска оказались в ловушке, а на Добропольском направлении примерно 360 кв. км были освобождены и зачищены от врага.

1 октября Сирский заявил, что Силы обороны Украины рассекли так называемый Добропольский выступ РФ и делают все, чтобы нанести российским оккупантам максимальные потери.