Уже не заключенные. Журналисты выяснили, кого из россиян теперь чаще всего ликвидируют на войне РФ против Украины

Об этом в пятницу, 31 октября, пишет ВВС Русская служба, публикуя новые данные о потерях страны-агрессора РФ.

Отмечается, что журналисты ВВС и издания Медиазона совместно с командой волонтеров, используя открытые источники, установили имена уже 143 087 российских оккупантов, ликвидированных на войне против Украины.

Анализируя общие тенденции, журналисты и волонтеры пришли к выводу, что продолжает расти число ликвидированных добровольцев. Сейчас это 30,5% всех установленных потерь РФ.

В то же время постепенно снижается доля заключенных. Теперь это 13% всех установленных смертей. Для сравнения — год назад цифра составляла 19%. Прежде всего такие изменения в данных о потерях связаны с тем, что сейчас РФ старается отправить нового вояку на фронт еще до суда.

Журналисты напомнили, что год назад Государственная дума РФ приняла закон о приостановлении уголовного производства на стадии суда в отношении лиц, призванных на военную службу или заключивших контракт с министерством обороны.

Мобилизованными были 11% ликвидированных оккупантов РФ, чьи имена удалось установить.

«У ещё 26% установить принадлежность к той или иной категории не удалось: после начала мобилизации в некрологах стало заметно меньше исходных сведений», — говорится в публикации.

При этом, уточняют журналисты, большинство таких некрологов сопровождают снимки людей в гражданской одежде, что может свидетельствовать о том, что до того, как отправиться на фронт российский вояка не был кадровым военным.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на утро 31 октября, за минувшие сутки противник потерял около 970 военных. С 24 февраля 2022 года до 31 октября 2025 года общие потери армии оккупантов ориентировочно составили 1 141 830 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios 27 октября заявил, что с начала 2025 года Россия потеряла убитыми и ранеными 346 тыс. оккупантов.

По его словам, это почти идентично количеству, которое РФ мобилизовала за это время.