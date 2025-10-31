Россия потеряла 970 военных, 39 артсистем и более 600 БпЛА за сутки — Генштаб ВСУ

31 октября, 07:39
Поделиться:
РФ потеряла 970 оккупантов и десятки единиц техники за сутки (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)

РФ потеряла 970 оккупантов и десятки единиц техники за сутки (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)

За минувшие сутки противник потерял около 970 военных. С 24 февраля 2022 года до 31 октября 2025 года общие потери армии оккупантов ориентировочно составили 1 141 830 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом армия страны-агрессора потеряла:

  • танков — 11 310 (+5);
  • боевых бронированных машин — 23 519 (+5);
  • артиллерийских систем — 34 128 (+39);
  • РСЗВ — 1533 (+2);
  • средств ПВО — 1233 (+1);
  • самолетов — 428;
  • вертолетов — 346;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 76 355 (+648);
  • крылатых ракет — 3917 (+37);
  • кораблей / катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 66 111 (+118);
  • специальной техники — 3986.

Реклама

Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).

17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и непрерывные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Генштаб ВСУ Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Российская агрессия потери врага российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies