РФ потеряла 970 оккупантов и десятки единиц техники за сутки (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)

За минувшие сутки противник потерял около 970 военных. С 24 февраля 2022 года до 31 октября 2025 года общие потери армии оккупантов ориентировочно составили 1 141 830 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом армия страны-агрессора потеряла:

танков — 11 310 ( +5);

+5); боевых бронированных машин — 23 519 ( +5);

+5); артиллерийских систем — 34 128 ( +39);

+39); РСЗВ — 1533 ( +2);

+2); средств ПВО — 1233 ( +1);

+1); самолетов — 428;

вертолетов — 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 76 355 ( +648);

+648); крылатых ракет — 3917 ( +37);

+37); кораблей / катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 66 111 ( +118);

+118); специальной техники — 3986.

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).

17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и непрерывные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.