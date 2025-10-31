Россия потеряла 970 военных, 39 артсистем и более 600 БпЛА за сутки — Генштаб ВСУ
РФ потеряла 970 оккупантов и десятки единиц техники за сутки (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)
За минувшие сутки противник потерял около 970 военных. С 24 февраля 2022 года до 31 октября 2025 года общие потери армии оккупантов ориентировочно составили 1 141 830 человек.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
В целом армия страны-агрессора потеряла:
- танков — 11 310 (+5);
- боевых бронированных машин — 23 519 (+5);
- артиллерийских систем — 34 128 (+39);
- РСЗВ — 1533 (+2);
- средств ПВО — 1233 (+1);
- самолетов — 428;
- вертолетов — 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 76 355 (+648);
- крылатых ракет — 3917 (+37);
- кораблей / катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 66 111 (+118);
- специальной техники — 3986.
Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).
17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и непрерывные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.