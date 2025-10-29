28 октября Государственная дума России одобрила законопроект, который позволяет властям РФ привлекать резервистов для защиты критически важных объектов и инфраструктуры . Аналитики Института изучения войны объяснили в своем отчете , что означает этот шаг.

Специалисты ISW напоминают, что российский мобилизационный резерв —это активный резерв повышенной готовности, куда зачисляют граждан России, которые «добровольно» подписывают контракт с Министерством обороны России для службы в резерве, оставаясь гражданскими лицами — кроме тех случаев, когда объявляется призыв на военную службу.

В принятом Госдумой законопроекте указано, что резервисты будут участвовать в «специальных сборах» для защиты критически важных объектов, процедуры таких сборов должно утвердить российское правительство, а объявлять их будет президент. Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский ранее объяснял, что резервистов будут направлять «для защиты объектов жизнеобеспечения: энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и другой инфраструктуры» и для противодействия «прежде всего беспилотникам». В то же время Цимлянский уточнил, что новый закон якобы не требует от резервистов участия в военных операциях или миссиях за пределами России

В ISW добавляют, что утвержденный 28 октября закон отличается от проекта, представленного Министерством обороны России 13 октября, где речь шла о разрешении российским военным использовать представителей российского мобилизационного резерва для развертывания за пределами России без официального объявления Кремлем мобилизации или военного положения.

Аналитики ISW отмечают, что пока остается непонятным, будет ли Кремль использовать принятый 28 октября для развертывания резервистов в тыловых районах оккупированных территорий Украины, поскольку формально российские чиновники продолжают безосновательно настаивать на том, что оккупированные земли Украины якобы также являются «частью России». Институт изучения войны предполагает, что Кремль может использовать новый закон, принятый 28 октября, как «ступеньку» к мобилизации резервистов на постоянной основе для привлечения их к боевым действиям против Украины, как ранее прогнозировал ISW.

В целом, как прогнозируют аналитики, российские чиновники, похоже, создают условия для оправдания дальнейшей милитаризации и полномасштабной мобилизации российского общества. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил во время встречи в Нижегородской области, что иностранные разведывательные службы якобы пытаются проникнуть на объекты критической российской инфраструктуры, включая предприятия оборонно-промышленного комплекса, транспортные объекты и энергетические компании — якобы с целью осуществления диверсий и похищения стратегической информации из России. Таким образом власти РФ, вероятно, расширяют оправдание привлечь резервистов для защиты критических объектов от украинских ударов — используя аргумент о необходимости защиты от «западных шпионов». Москва, вероятно, использовать подобное нагнетание угроз, чтобы оправдать усиление общественных репрессий и получить дополнительную поддержку для мобилизации резервистов, резюмируют в ISW.