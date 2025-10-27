Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия провалила собственные планы оккупировать весь Донбасс до 15 октября — дедлайн, которым российский диктатор Владимир Путин хвастался в контактах с союзниками.

Об этом Зеленский заявил в интервью Axios.

Зеленский опроверг недавние заявления России о том, что она якобы достигает знаковых успехов на передовой. По словам президента Украины, он четко дал понять Трампу, что такие заявления Москвы являются ложными. Зеленский добавил, что данные разведки США также свидетельствуют, что «на поле боя сейчас не побеждает никто».

Реклама

По данным украинской разведки, о которых рассказал президент Украины, Путин в частном режиме «хвастался союзникам, что Россия оккупирует весь Донбасс до 15 октября — срока, который уже истек», отмечает Axios.

«Россия не способна этого достичь. У него [Путина] недостаточно людей. Его сильнейшие батальоны уничтожены. Сегодня на поле боя мы остаемся в основном там, где стояли в течение последних 2−3 месяцев», — добавил Владимир Зеленский.

По его словам, в 2025 году Россия потеряла 346 000 солдат убитыми и ранеными, о чем свидетельствуют данные украинских подсчетов. Это почти идентично тому количеству военных, которое Россия мобилизовала за это время, уточнил Зеленский.

В этом же интервью он выразил сомнение, что Путин будет готов принять любой план прекращения огня, предложенный Коалицией решительных. По словам президента Украины, такой документ подготовят за 7−10 дней.

The Washington Post сообщала, что во время разговора Трампа с Путиным 16 октября диктатор потребовал, чтобы Украина согласилась на полный контроль России над всей Донецкой областью, заявив это требование как условие завершения войны.

19 октября Трамп в комментариях журналистам отрицал, что во время встречи с Зеленским в Белом доме он настаивал на передаче России территории всего Донбасса. По его словам, этот вопрос «никогда не поднимался» в переговорах с Украиной. Трамп выступил за заморозку линии фронта.