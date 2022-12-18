После освобождения Херсона война вступила в новую фазу — ГУР

18 декабря, 22:07
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ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

После освобождения украинскими военными Херсона война вступила в новую фазу. Оккупанты теперь дислоцируются в Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью немецкому изданию BILD.

«После освобождения Херсона война вступила в новую фазу. Российские солдаты, выведенные из Херсонской области, теперь дислоцируются в Запорожской, Луганской и Донецкой областях. Они считают эти регионы территорией России и хотят продолжать их полную оккупацию», — сказал он.

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Скибицкий отметил, что российские Вооруженные силы и наемники ЧВК Вангера сосредоточили свои удары, прежде всего, вокруг города Бахмут в Донецкой области, несмотря на огромные потери.

Представитель ГУР считает, что оккупанты делают это по трем причинам.

«Во-первых, они хотят контролировать всю Донецкую область, во-вторых - атаковать города Краматорск и Славянск с юга. И в-третьих, владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заботится о своем престиже. Он обвиняет российскую армию в том, что она не продвигается вперед, но и ему особо нечего продемонстрировать», – добавил он.

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По его словам, война с Украиной сильно истощила армию РФ. Помимо больших потерь среди личного состава, из-за санкций в России отсутствуют и больше не производятся многие комплектующие для некоторых видов вооружения. Кроме современных боевых танков, это коснется в первую очередь авиации, баллистических и крылатых ракет.

В ГУР отмечают, что даже соглашения с иранским режимом не смогли этого компенсировать.

«Мы знаем о договоренностях между Ираном и Россией, особенно в отношении беспилотников-камикадзе, а теперь также и в отношении баллистических ракет. Иран, опасаясь санкций Запада, будет откладывать поставки ракет как можно дольше», — подчеркнул Скибицкий.

В начале ноября РФ объявила о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона и правобережной части области. На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон. Всего на правом берегу Днепра удалось освободить почти 200 населенных пунктов.

После освобождения города российские войска регулярно ведут по нему огонь.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Бахмут Война России против Украины ГУР МО

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