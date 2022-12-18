Россияне снова обстреляли центр Херсона — фото последствий 18 декабря, 13:36 Россияне нанесли удар по центру Херсона (Фото:Константин Рыженко / Telegram)

Российские оккупанты днем в воскресенье, 18 декабря, в очередной раз обстреляли центр Херсона. В результате три человека получили осколочные ранения.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Фото последствий обстрела опубликовал местный журналист Константин Рыженко.

Тимошенко отметил, что один раненый находится в тяжелом состоянии.

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«Всем оказывается медицинская помощь», — написал представитель ОП в телеграм-канале.

Он отметил, что сейчас на месте обстрела работают экстренные службы.

После бегства из Херсона россияне регулярно обстреливают город. Накануне в результате ударов врага из артиллерии там погиб один человек.