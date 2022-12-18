Россияне снова обстреляли центр Херсона — фото последствий
Россияне нанесли удар по центру Херсона (Фото:Константин Рыженко / Telegram)
Российские оккупанты днем в воскресенье, 18 декабря, в очередной раз обстреляли центр Херсона. В результате три человека получили осколочные ранения.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Фото последствий обстрела опубликовал местный журналист Константин Рыженко.
Тимошенко отметил, что один раненый находится в тяжелом состоянии.
«Всем оказывается медицинская помощь», — написал представитель ОП в телеграм-канале.
Он отметил, что сейчас на месте обстрела работают экстренные службы.
После бегства из Херсона россияне регулярно обстреливают город. Накануне в результате ударов врага из артиллерии там погиб один человек.