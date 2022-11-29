«К концу лета 2023-го все закончится». Кто сдал Херсон и как освободить юг Украины, включая Крым — интервью с Костенко

29 ноября, 22:44
Эксклюзив НВ
Поделиться:
Ветеран АТО, нардеп Роман Костенко защищает Украину на юге (Фото:Роман Костенко / Facebook)

Ветеран АТО, нардеп Роман Костенко защищает Украину на юге (Фото:Роман Костенко / Facebook)

Автор: Дмитрий Тузов

Все чаще не только украинские, но и западные аналитики говорят о деоккупации Крыма в 2023 году.

А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 28 ноября заявил, что через полгода, к лету 2023-го он приедет уже в деоккупированную Ялту.

Действительно ли это возможно, когда и как будут действовать ВСУ, а также о сдаче Херсона в интервью Радио НВ народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=gB4GrAfPbJc

— Мы видели сооружения, которые строят российские оккупанты. Насколько это серьезно с точки зрения продвижения и последующего освобождения территорий?

— Если мы говорим о левобережье [Херсонской области], то самое серьезное — это не конфигурации, которые они делают, а возможность переправиться через реку Днепр.

Как разработать спецоперацию по переправке на левый берег? С моей точки зрения она должна быть только в комплексе с другими [операциями]. К примеру, наступлением на Мелитополь или Бердянск. В самом узком месте (это возле села Львовое, вблизи Берислава) — это 280−300 метров. Имея современное вооружение, обладая современными средствами ведения разведки, которые есть у противника (те же Орланы являются современными), выстроить такую широкую переправу любой армии мира без потерь довольно трудно. Мы должны это учитывать.

Читайте также:

Война и победа в ней Украины открывают историческую возможность лишить Россию и россиян имперской идеологии, однако, к этому должен приобщиться весь мир, утверждает историк Сергей Громенко. (Фото:Алексей Самоваров) Денацификация России. Что после победы Украины должно произойти в России, чтобы она больше не угрожала человечеству — интервью НВ

Также вопрос: потом нужно будет накопить силы, которые будут способны наступать — и технику, и личный состав. Отдельные плацдармы можно рассматривать. А до переброски крупных сил для наступления (например таких, как высадка в Нормандии), думаю, еще далеко.

— Насколько у оккупантов все плохо на юге нашей страны? Как вы относитесь к информации, что они готовы оставить Запорожскую АЭС?

— Я слышал такую информацию, она поступает по разным ресурсам. Ее еще не озвучивали официальные лица РФ. Но если об этом говорят, мы понимаем, что некое зерно [правды] в этом есть.

Полагаю, вопрос не в том, что у них все плохо с военной точки зрения, потому что Россия остается еще ресурсной страной и у нее хватает боеприпасов и всего остального. Более того, когда мы находили после них трофеи, там уже были снаряды китайского производства 152 мм.

— Это уже зафиксировано?

— Да, на них были китайские иероглифы. В Японии таких снарядов нет. Они там были.

Читайте также:
«От России уже ничего бы не осталось». Как в Японии отреагировали на возможную подготовку РФ нападения на нее — интервью с послом в Токио

Эти снаряды были изъяты, официально переданы куда нужно. Сейчас их тоже [изучают]: откуда они, происхождение. Но они были китайскими — это то, что мы можем обнаружить, просто посмотрев на них.

Теги:   Крым Интервью НВ Херсон Херсонская область Юг Украины Оккупация Крыма Деоккупация Крыма Радио НВ Роман Костенко Война России против Украины Бои в Херсонской области деоккупация освобождение Херсона

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X