«К концу лета 2023-го все закончится». Кто сдал Херсон и как освободить юг Украины, включая Крым — интервью с Костенко 29 ноября, 22:44 Эксклюзив НВ Ветеран АТО, нардеп Роман Костенко защищает Украину на юге (Фото:Роман Костенко / Facebook)

Все чаще не только украинские, но и западные аналитики говорят о деоккупации Крыма в 2023 году.

А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 28 ноября заявил, что через полгода, к лету 2023-го он приедет уже в деоккупированную Ялту.

Действительно ли это возможно, когда и как будут действовать ВСУ, а также о сдаче Херсона в интервью Радио НВ народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

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— Мы видели сооружения, которые строят российские оккупанты. Насколько это серьезно с точки зрения продвижения и последующего освобождения территорий?

— Если мы говорим о левобережье [Херсонской области], то самое серьезное — это не конфигурации, которые они делают, а возможность переправиться через реку Днепр.

Как разработать спецоперацию по переправке на левый берег? С моей точки зрения она должна быть только в комплексе с другими [операциями]. К примеру, наступлением на Мелитополь или Бердянск. В самом узком месте (это возле села Львовое, вблизи Берислава) — это 280−300 метров. Имея современное вооружение, обладая современными средствами ведения разведки, которые есть у противника (те же Орланы являются современными), выстроить такую широкую переправу любой армии мира без потерь довольно трудно. Мы должны это учитывать.

Также вопрос: потом нужно будет накопить силы, которые будут способны наступать — и технику, и личный состав. Отдельные плацдармы можно рассматривать. А до переброски крупных сил для наступления (например таких, как высадка в Нормандии), думаю, еще далеко.

— Насколько у оккупантов все плохо на юге нашей страны? Как вы относитесь к информации, что они готовы оставить Запорожскую АЭС?

— Я слышал такую информацию, она поступает по разным ресурсам. Ее еще не озвучивали официальные лица РФ. Но если об этом говорят, мы понимаем, что некое зерно [правды] в этом есть.

Полагаю, вопрос не в том, что у них все плохо с военной точки зрения, потому что Россия остается еще ресурсной страной и у нее хватает боеприпасов и всего остального. Более того, когда мы находили после них трофеи, там уже были снаряды китайского производства 152 мм.

— Это уже зафиксировано?

— Да, на них были китайские иероглифы. В Японии таких снарядов нет. Они там были.

Эти снаряды были изъяты, официально переданы куда нужно. Сейчас их тоже [изучают]: откуда они, происхождение. Но они были китайскими — это то, что мы можем обнаружить, просто посмотрев на них.