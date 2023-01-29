«Имеет определенных врагов в регионе»: Игнат прокомментировал ночные взрывы в Иране 29 января, 12:57 Юрий Игнат (Фото:Скриншот телемарафона на Телеканале Рада/Youtube)

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, произошедшие этой ночью взрывы в Иране являются прямым следствием политики их руководства, ведь Тегеран продолжает поддерживать агрессии России, предоставляя путинскому режиму вооружения.

Об этом он заявил в эфире общенационального телемарафона.

"Возможно, они будут по-другому направлять свою поддержку странам-террористам и не помогать России совершать свои преступления", - сказал Игнат.

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По его словам, Путин до сих пор надеется получить от иранцев то вооружение, которое у россиян в дефиците, а именно: баллистические ракеты (Fateh-110 и Zolfaghar) и ударные беспилотники (типа Shahed и другие). Вместо этого Тегеран хочет получить от Москвы самолеты.

«У Ирана есть определенные враги в регионе, поэтому, будем надеяться, что эта страна сменит свой политический вектор на более цивилизованный», — подытожил представитель ПСУ.

На крупных предприятиях в разных районах Ирана ночью, 29 января, произошло по меньшей мере пять пожаров, сопровождавшихся взрывами.

По данным некоторых иранских СМИ, причинами происшествия могли стать удары американских или израильских беспилотников. Власти страны это не подтверждают.

В Министерстве обороны Ирана заявляют, что ночная атака беспилотников на одно из иранских оборонных предприятий в городе Исфахан, якобы, была неудачной.