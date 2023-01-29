«Имеет определенных врагов в регионе»: Игнат прокомментировал ночные взрывы в Иране

29 января, 12:57
Поделиться:
Юрий Игнат (Фото:Скриншот телемарафона на Телеканале Рада/Youtube)

Юрий Игнат (Фото:Скриншот телемарафона на Телеканале Рада/Youtube)

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, произошедшие этой ночью взрывы в Иране являются прямым следствием политики их руководства, ведь Тегеран продолжает поддерживать агрессии России, предоставляя путинскому режиму вооружения.

Об этом он заявил в эфире общенационального телемарафона.

"Возможно, они будут по-другому направлять свою поддержку странам-террористам и не помогать России совершать свои преступления", - сказал Игнат.

Видео дня

По его словам, Путин до сих пор надеется получить от иранцев то вооружение, которое у россиян в дефиците, а именно: баллистические ракеты  (Fateh-110 и Zolfaghar) и ударные беспилотники (типа Shahed и другие). Вместо этого Тегеран хочет получить от Москвы самолеты.

«У Ирана есть определенные враги в регионе, поэтому, будем надеяться, что эта страна сменит свой политический вектор на более цивилизованный», — подытожил представитель ПСУ.

Читайте также:

Мобилизированные россияне в Омске, 6 января (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko) Война провоцирует глобальную нестабильность. Авторитарные лидеры меньших стран сделают выводы из ошибок Путина — The Economist

На крупных предприятиях в разных районах Ирана ночью, 29 января, произошло по меньшей мере пять пожаров, сопровождавшихся взрывами.

По данным некоторых иранских СМИ, причинами происшествия могли стать удары американских или израильских беспилотников. Власти страны это не подтверждают.

В Министерстве обороны Ирана заявляют, что ночная атака беспилотников на одно из иранских оборонных предприятий в городе Исфахан, якобы, была неудачной.

https://www.youtube.com/embed/3D9DlMeq00g
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Иран Беспилотники Атака Украина-Иран Взрыв Воздушные силы Вооруженных сил Украины Юрий Игнат Иранские беспилотники

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X