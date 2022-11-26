Отключения будут не такими жесткими. Днепропетровская область переходит на новый режим подачи электричества 26 ноября, 17:08 Днепропетровcкая область переходит на новый режим подачи электричества (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

С субботы, 26 ноября, Днепропетровская область переходит на новый уровень подачи электричества. Теперь будет обесточена одна очередь потребителей, в то время как остальные две будут с электричеством.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

«У нас введены три очереди отключений. Два дня подряд энергетики обесточивали по две очереди одновременно, в это время со светом была только одна. Сегодня после обеда ситуация изменилась. Теперь обесточивают одну очередь потребителей, а две — с электричеством», — говорится в сообщении.

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Резниченко добавил, что при этом важно экономить, чтобы область не превышала лимит потребления.

В случае, если будет превышение, снова последуют жесткие отключения.

23 ноября российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Погибли десять человек. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе типа Ланцет.

Днем 24 ноября заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что электроэнергию уже подали во все области Украины. Свет прежде всего дали объектам критической инфраструктуры, постепенно начали подключать бытовых потребителей.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорил, что для перехода на плановые графики отключений света после массированных российских ударов требуется от пяти дней до недели.