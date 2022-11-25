Для перехода к плановым отключениям нужно до недели — Центр исследований энергетики 25 ноября, 15:17 Киев без электричества из-за повреждений энергетической инфраструктуры после российских ракетных обстрелов (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Для перехода на плановые графики отключений света после массированных российских ударов по объектам критической инфраструктуры Украины нужно от пяти дней до недели.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга в пятницу, 25 ноября. По его словам, речь о графиках, когда люди видят относительно точное время, в течение которого электрика будет отсутствовать, а отключения продолжаются не больше четырех-шести часов. Он объяснил, что сейчас из-за нехватки мощности нельзя подключить всех потребителей на постоянной основе.



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Харченко сказал, что при условии отсутствия новых российских атак через месяц плановые отключения можно будет сократить и сделать так, чтобы непредусмотренных отключений почти не было. Для полного восстановления нужно «пару лет». Также он объяснил, что последствия нового массированного ракетного удара невозможно предвидеть.



"…Они могут не попасть точно в те места, где уже есть слабые звенья, а могут попасть. Это невозможно предвидеть. У нас есть несколько подстанций, куда прилетело по восемь ракет, по 11 ракет за все время. И они никогда не попадают точно — левее, правее, вверх, вниз… Возможен аналогичный сценарий, возможен сценарий значительно мягче. Хуже, [исходя] из того опыта, который мы сейчас видим, не предполагается", — сказал директор Центра исследований энергетики.

Ранее глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что через один-два дня украинские атомные станции, расположенные на неоккупированной территории, выйдут на плановую мощность, и после этого потребителей можно будет переводить на плановые графики.

23 ноября российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе типа Ланцет.

Днем 24 ноября замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что электроэнергию уже подали во все области Украины. Свет в первую очередь дали объектам критической инфраструктуры, постепенно подключают бытовых потребителей.

По состоянию на 11:00 25 ноября дефицит мощности в энергосистеме сократился до 30% (с 50% вечером 24 ноября), сообщила компания Укрэнерго.



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