Четыре часа со светом, восемь — без. В ДТЭК рассказали, когда Украина может вернуться к плановым отключениям 25 ноября, 23:52 Украина на спутниковом снимке NASA, сделанном 23 ноября (Фото:NASA WORLDVIEW/Handout via REUTERS)

Из-за дефицита мощности в энергосистеме после массированных ударов РФ по украинским объектам критической инфраструктуры в Киеве сейчас поочередно включают дома на три-четыре часа.

Об этом рассказал гендиректор ДТЭК Сети Александр Фоменко в эфире телемарафона в пятницу, 25 ноября.



По словам Фоменко, в столице закончили восстановление высоковольтных ЛЭП и планируют восстановить электроснабжение последний подстанции.



Видео дня

«Нам хватает мощности только на 30% потребности жителей города. Поэтому сейчас мы поочередно включаем дома на три-четыре часа, потом меняем на другую группу домов. Другими словами, у киевлян в доме четыре часа будет светло, восемь — пока не будет», — заявил он.

Гендиректор ДТЭК Сети уточнил, что в Днепропетровской и Одесской областях дома жителей включают по похожему алгоритму. В Киевской области ситуация более критическая из-за большого количества аварийных повреждений, вызванных непогодой. Он добавил, что энергетики планируют в пятницу восстановить там сети и перейти на отключения, как в Киеве.

«Генерация продолжает наращивать мощности, поэтому велика вероятность, что лимиты будут увеличиваться и мы постепенно выйдем на плановые графики ограничений, действовавшие до последнего обстрела. Ориентировочно — где-то в понедельник», — сообщил Фоменко.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что количество абонентов без электрики после массированной российской атаки 23 ноября сократилось вдвое.

Ранее в НЭК Укрэнерго сообщили, что по состоянию на 19:00 25 ноября в энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит — 30% от потребности потребления.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорил, что для перехода на плановые графики отключений света после массированных российских ударов нужно от пяти дней до недели.

23 ноября российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Погибли десять человек. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе типа Ланцет.

Днем 24 ноября замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что электроэнергию уже подали во все области Украины. Свет в первую очередь дали объектам критической инфраструктуры, постепенно начали подключать бытовых потребителей.

Энергетика. Критический момент длился только 14 часов – Лана Зеркаль https://www.youtube.com/embed/igHCGcOIutU