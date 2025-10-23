Денежная помощь ВПЛ от ООН: кто имеет право получить и как это сделать

Чтобы получить помощь от ООН внутренне перемещенным лицам нужно обратиться в БФ Право на захист (Фото: r2p.org.ua)

Часть внутренне перемещенных лиц в Украине может получить денежную помощь от ООН в размере 3600 гривен в месяц в течение трех месяцев. NV рассказывает, по каким критериям ее предоставляют и что нужно сделать, чтобы ее получить.

Помощь ООН для ВПЛ — кто может получить

Согласно публикации на сайте Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, право на получение помощи от ООН имеют уязвимые ВПЛ, которые вынуждены были покинуть дома менее шести месяцев назад, и уязвимые лица, которые после вынужденного перемещения из-за военных действий вернулись из-за границы в Украину.

Они должны соответствовать одному или нескольким из следующих критериев уязвимости.

являются членами семьи, которая имеет только одного из родителей ( или отец, или мать) с одним или более детьми в возрасте до 18 лет или с лицами пожилого возраста ( 55 лет и старше);

или отец, или мать) с одним или более детьми в возрасте до 18 лет или с лицами пожилого возраста 55 лет и старше); являются членами семьи, которую возглавляет одно одинокое / несколько одиноких лиц пожилого возраста ( 55 лет и старше) или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

55 лет и старше) или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет; являются членами семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями, которые имеют инвалидность или хронические заболевания.

Кроме того, помощь могут получить только домохозяйства, которые не получали денежную помощь от УВКБ ООН или других агентств ООН и/или гуманитарных организаций в течение последних трех месяцев, а также не получали денежной помощи от УВКБ ООН и любой другой организации (агентств ООН и/или гуманитарных организаций) в течение последних трех месяцев как лица, вернувшиеся после вынужденного перемещения из-за военных действий из-за границы в Украину или как внутренне перемещенные лица, вернувшиеся в местам постоянного проживания из других мест в Украине.

Кроме того, чтобы иметь право на помощь ООН, домохозяйства должны иметь доход менее 6318 гривен на одного человека (члена семьи) в месяц.

Общая сумма помощи на каждого члена семьи составляет 10800 грн.

Какие документы нужны, чтобы получить помощь от ООН

Чтобы получить помощь для ВПЛ от ООН, согласно сообщениям УВКБ ООН и его партнерской организации благотворительного фонда Право на захист, нужно предоставить

налоговый номер;

паспорт гражданина Украины или другие документы, удостоверяющие личность, с правильным написанием имени;

любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости, например справку ВПЛ и другие справки или выписки;

iBAN гривневого банковского счета главного заявителя ( главы домохозяйства);

главы домохозяйства); свидетельство о рождении детей;

свидетельство об опекунстве или другой официальный документ об опекунстве, подтверждающий связь с детьми, если это необходимо;

медицинское заключение в случае инвалидности или заболевания, влияющего на доступ к услугам, при наличии такового;

личный номер телефона.

Чтобы предоставить данные, подтверждающие право на получение помощи от ООН, все члены домохозяйства должны прийти в пункт сбора данных. Если в семье есть маломобильные люди, которые не могут прибыть в пункт регистрации, допускается регистрация по оригиналам документов (при условии предоставления медицинской справки, подтверждающей их состояние здоровья).

Право на захист определяет следующих лиц, которые могут входить в домохозяйство

глава домохозяйства;

жена или муж главы домохозяйства;

дети главы домохозяйства и его или ее жены или мужа в возрасте до 23 лет;

родители главы домохозяйства и его или ее жены или мужа;

дедушка или бабушка главы домохозяйства и его или ее жены или мужа, но только если они их содержат.

Другие лица, не входящие в этот список, должны быть членами другого домохозяйства, даже если они проживают вместе.

Что нужно сделать, чтобы получить помощь от ООН

Для получения помощи от ООН нужно пройти собеседование и предоставить указанные выше документы в офисе БФ Право на захист. Предоставленная при этом информация является конфиденциальной и будет занесена в базу данных УВКБ ООН.

Всего есть 12 офисов Права на захист в 10 областях (в Херсонской и Донецкой областях сбором данных занимаются мобильные группы):

Киев — ул. Григория Сковороды, 21/16, блок В, работает в понедельник, вторник и пятницу с 9:00 до 17:00, график работы может меняться, об этом сообщают в Telegram-канале.

Чернигов — ул. Гетмана Полуботка, 17, в понедельник и вторник офис работает с 9:00 до 18:00, в среду — с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, график работы может меняться, об этом сообщают в Telegram-канале.

Сумы — ул. Революции Достоинства, 15, офис работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00, график работы может меняться, об этом сообщают в Telegram-канале.

Полтава — ул. Владимира Козака, 14, офис работает только в пятницу с 9:00 до 16:00, чтобы попасть на прием, нужно записаться в электронную очередь в Telegram-канале.

Кременчуг — ул. Ивана Мазепы, 58, офис работает в понедельник, четверг и пятницу с 9:00 до 16:00, чтобы попасть на прием, нужно записаться в электронную очередь в Telegram-канале.

Харьков — ул. Спецподразделения Кракен, 4Б (пространство СВІЙ), офис работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00, график работы может меняться, об этом сообщают в Telegram-канале.

Кропивницкий — ул. Пашутинская, 31-а, офисное помещение (возле ЦНАПа), офис работает с 9:00 до 15:00, но сейчас запись в очередь в Кропивницком остановлена, обновленную информацию можно получать в Telegram-канале.

Днепр — улица Половицкая, 9, офис работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00, график работы может меняться, об этом сообщают в Telegram-канале.

Кривой Рог — ул. Владимира Бызова, 5, офис работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00, график работы может меняться, об этом сообщают в Telegram-канале.

Донецкая область — сбор данных проводят только мобильные группы, о приезде которых объявляют органы местного самоуправления на местах.

Запорожье — ул. Рекордная, 26 Г, офис работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, график работы может меняться, об этом сообщают в Telegram-канале.

Херсонская область — сбор данных проводят только мобильные группы, визиты которых можно отслеживать в Telegram-канале.

Николаев — проспект Мира, 54 В, корпус 2, офис работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, график работы может меняться, об этом сообщают в Telegram-канале.

Одесса — ул. Старопортофранковская 103 а, офис работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, график работы может меняться, об этом сообщают в Telegram-канале.

При регистрации домохозяйств на получение помощи определяется глава домохозяйства, на банковский счет которого перечисляется вся сумма помощи сразу за три месяца. Банковский счет обязательно должен быть гривневый и должен принадлежать лицу, определенному главой домохозяйства.

Кроме того, денежную помощь ООН можно получить на цифровой кошелек через приложение Vibrant, через систему денежных переводов MoneyGram наличными или зачислением на банковский счет или через систему переводов PrivatMoney.