«Добрая и ответственная». В МВД рассказали о 22-летней полицейской, которая погибла в Киеве во время российского обстрела

В Киеве в результате удара РФ погибла полицейская Мария Дзюмага, 10 июля 2025 года (Фото: Сергей Окунев / NV)

В Киеве в результате российской комбинированной атаки в ночь на четверг, 10 июля, погибла 22-летняя полицейская Мария Дзюмага, говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины.

Она присоединилась к рядам правоохранителей в 2023 году. Работала в управлении полиции в метрополитене.

«Преступный ракетный удар, совершенный войсками РФ по мирному населению, оборвал жизнь этой доброй, жизнерадостной, искренней, ответственной и преданной любимой профессии полицейской — именно такой ее запомнят коллеги и все, кто ее знал», — сказано в сообщении Нацполиции.

Фото: Нацполиция

Ранее в полиции сообщили, что 22-летняя девушка погибла в результате попадания обломков в общежитие в Подольском районе Киева. Кроме нее, погибла 68-летняя местная жительница.

По последним данным КГВА, ранения получили 16 человек. Последствия российской комбинированной атаки фиксируют в шести районах — Подольском, Шевченковском, Дарницком, Соломенском, Деснянском и Оболонском. В частности, в Шевченковском районе есть попадание целей и обломков в пять жилых домов, в других районах повреждены нежилые здания, разрушена амбулатория, повреждены офисы, гаражи, торговый центр и тому подобное.

Из-за многочисленных пожаров состояние воздуха в городе ухудшилось.

В целом армия РФ выпустила по Украине ночью 18 ракет и 397 дронов. ПВО сбила все восемь баллистических ракет, шесть Х-101 и 164 БпЛА, еще 204 цели были локально потеряны, сообщили Воздушные силы.