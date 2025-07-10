В Киеве в результате российского массированного удара в ночь на четверг, 10 июля, поврежден офис 5 канала, говорится в сообщении телеканала на его сайте.

Работники не пострадали. Зато повреждена студия, уничтожена часть съемочной техники.

«Из-за последствий атаки 5 канал не может оперативно восстановить вещание — ни в телевизионном эфире, ни в YouTube», — сказано в сообщении на сайте.

Фото: 5 канал

На месте российского удара продолжаются восстановительные работы.

Ранее местные власти Киева сообщали, что на Подоле в результате российского комбинированного удара по Киеву 10 июля разрушена амбулатория, также есть попадание в общежитие, где погибли 22-летняя полицейская и 68-летняя женщина. Кроме того, последствия обстрела фиксируют в Голосеевском, Дарницком, Соломенском, Деснянском и Оболонском районах столицы. По данным мэра Виталия Кличко, пострадали 16 человек. Из-за многочисленных пожаров состояние воздуха в городе ухудшилось.

В целом армия РФ выпустила по Украине ночью 18 ракет и 397 дронов. ПВО сбила все восемь баллистических ракет, шесть Х-101 и 164 БпЛА, еще 204 цели были локально потеряны, сообщили Воздушные силы.