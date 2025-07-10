Обломки попали в общежитие. В результате ночной атаки РФ в Киеве погибли 22-летняя полицейская и 68-летняя женщина

Последствия российского массированного удара по Киеву 10 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Киева)

В Подольском районе Киева в результате российской атаки шахедами и ракетами в ночь на четверг, 10 июля, погибли две женщины — 68-летняя жительница города и 22-летняя капрал полиции, которая работала в метрополитене. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Обновлено в 08:49. Нацполиция уточнила, что в Подольском районе обломки попали в общежитие, в результате чего погибли два человека.

За медицинской помощью продолжают обращаться пострадавшие, указывает Клименко.

Последствия атаки РФ фиксируют в восьми районах: повреждены жилые дома, медицинская, образовательная, торговая и транспортная инфраструктура.

Правоохранители продолжают поквартирный обход поврежденных домов. На местах ударов работают оперативные штабы. К ликвидации последствий привлечено около 400 спасателей и 90 единиц техники ГСЧС.

Ночью в Киеве раздавались мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке шахедами и движении ракет на столицу.

По данным городских властей, во многих районах города вспыхнули многочисленные пожары, улицы затянуло дымом. В Шевченковском районе фиксируется попадание в жилой дом, в Подольском — разрушена амбулатория. Также сообщалось о возгораниях и разрушениях в Соломенском, Голосеевском и Дарницком районах.

КГВА сообщала о двух погибших и 14 пострадавших. На ряде улиц перекрыли движение транспорта и изменили маршруты автобусов.