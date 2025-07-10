Пожары в Киеве в результате российской атаки шахедами 10 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В Киеве в результате российской массированной атаки в ночь на четверг, 10 июля, погибли два человека и 14 — получили травмы. Последствия российского обстрела фиксируют в шести районах, сообщил руководитель КГВА Тимур Ткаченко.

В столице горят жилые дома, автомобили, складские помещения, офисные и нежилые сооружения. Из-за многочисленных пожаров в городе фиксируется много дыма, киевлян призывают закрывать окна.

Фото: Сергей Окунев / NV

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе обломки дрона упали на верхний этаж дома, возник пожар. В Дарницком районе — загорелись гаражи и заправка. В Подольском и Соломенском — горят нежилые здания, а в Голосеевском — грузовой автомобиль.

Фото: Сергей Окунев / NV

NV собрал фото последствий российской атаки на Киев.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: Сергей Окунев / NV

Фото: Сергей Окунев / NV

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: Сергей Окунев / NV

Фото: Сергей Окунев / NV

Фото: Сергей Окунев / NV

Фото: Сергей Окунев / NV

Фото: Сергей Окунев / NV

Фото: Сергей Окунев / NV

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko