Многочисленные пожары и улицы в дыму: последствия новой массированной атаки РФ на Киев — фоторепортаж

10 июля, 09:42
Пожары в Киеве в результате российской атаки шахедами 10 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В Киеве в результате российской массированной атаки в ночь на четверг, 10 июля, погибли два человека и 14 — получили травмы. Последствия российского обстрела фиксируют в шести районах, сообщил руководитель КГВА Тимур Ткаченко.

В столице горят жилые дома, автомобили, складские помещения, офисные и нежилые сооружения. Из-за многочисленных пожаров в городе фиксируется много дыма, киевлян призывают закрывать окна.

Сергей Окунев / NV
Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе обломки дрона упали на верхний этаж дома, возник пожар. В Дарницком районе — загорелись гаражи и заправка. В Подольском и Соломенском — горят нежилые здания, а в Голосеевском — грузовой автомобиль.

Сергей Окунев / NV
NV собрал фото последствий российской атаки на Киев.

REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Сергей Окунев / NV
Сергей Окунев / NV
REUTERS/Stringer
REUTERS/Stringer
Сергей Окунев / NV
Сергей Окунев / NV
Сергей Окунев / NV
Сергей Окунев / NV
Сергей Окунев / NV
Сергей Окунев / NV
REUTERS/Alina Smutko
REUTERS/Alina Smutko
REUTERS/Alina Smutko
REUTERS/Alina Smutko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
