РФ атаковала Украину ракетами Искандер-М, Х-101 и С-300 и шахедами: Воздушные силы сбили 178 из 415 целей, еще часть локально потеряна

Россия запустила по Украине 397 дронов в ночь на 10 июля (фото иллюстративное) (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на четверг, 10 июля, российская армия атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами и шахедами. Силы ПВО сбили 178 из 415 целей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что всего страна-агрессор запустила:

397 дронов по направлениям: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово, РФ. Из них 200 дронов были шахедами, остальные — беспилотники-имитаторы.

восемь баллистических ракет Искандер-М из Брянской области РФ;

шесть крылатых ракетами Х-101 из воздушного пространства Саратовской области РФ;

четыре зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской области РФ.

Реклама

В Воздушных силах сообщили, что основным направлением удара стал город Киев.

По состоянию на 10:00 противовоздушной обороной было сбито 178 средств воздушного нападения противника:

164 вражеские шахеты;

восемь баллистических ракет Искандер-М;

шесть крылатых ракет Х-101.

Кроме того, 204 дрона/ракеты были локально потеряны/подавлены средствами РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях (33 ударных БПЛА), а также падение сбитых — на 23 локациях.

Ночью в столице раздавались мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке шахедами и движении ракет на столицу.

В результате атаки во многих районах города вспыхнули многочисленные пожары, улицы затянуло дымом. В Шевченковском районе фиксируется попадание в жилой дом, в Подольском — разрушена амбулатория, есть попадание в общежитие, где погибли 22-летняя полицейская и 68-летняя женщина. Также последствия фиксируют в Голосеевском, Дарницком, Соломенском, Деснянском и Оболонском районах.

На ряде улиц перекрыли движение транспорта и изменили маршруты автобусов. Киевлян предупредили, что состояние воздуха в городе ухудшилось.

Власти Киева сообщали, что на Подоле в результате российского комбинированного удара по Киеву 10 июля разрушена амбулатория, также есть попадание в общежитие, где погибли 22-летняя полицейская и 68-летняя женщина. Кроме того, последствия обстрела фиксируют в Голосеевском, Дарницком, Соломенском, Деснянском и Оболонском районах столицы. По данным мэра Виталия Кличко, пострадали 16 человек. Из-за многочисленных пожаров состояние воздуха в городе ухудшилось.

В целом армия РФ выпустила по Украине ночью 18 ракет и 397 дронов. ПВО сбила все восемь баллистических ракет, шесть Х-101 и 164 БпЛА, еще 204 цели были локально потеряны, сообщили Воздушные силы.