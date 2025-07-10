РФ атаковала Украину ракетами Искандер-М, Х-101 и С-300 и шахедами: Воздушные силы сбили 178 из 415 целей, еще часть локально потеряна
Россия запустила по Украине 397 дронов в ночь на 10 июля (фото иллюстративное) (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
В ночь на четверг, 10 июля, российская армия атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами и шахедами. Силы ПВО сбили 178 из 415 целей.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что всего страна-агрессор запустила:
- 397 дронов по направлениям: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово, РФ. Из них 200 дронов были шахедами, остальные — беспилотники-имитаторы.
- восемь баллистических ракет Искандер-М из Брянской области РФ;
- шесть крылатых ракетами Х-101 из воздушного пространства Саратовской области РФ;
- четыре зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской области РФ.
В Воздушных силах сообщили, что основным направлением удара стал город Киев.
По состоянию на 10:00 противовоздушной обороной было сбито 178 средств воздушного нападения противника:
- 164 вражеские шахеты;
- восемь баллистических ракет Искандер-М;
- шесть крылатых ракет Х-101.
Кроме того, 204 дрона/ракеты были локально потеряны/подавлены средствами РЭБ.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях (33 ударных БПЛА), а также падение сбитых — на 23 локациях.
Ночью в столице раздавались мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке шахедами и движении ракет на столицу.
В результате атаки во многих районах города вспыхнули многочисленные пожары, улицы затянуло дымом. В Шевченковском районе фиксируется попадание в жилой дом, в Подольском — разрушена амбулатория, есть попадание в общежитие, где погибли 22-летняя полицейская и 68-летняя женщина. Также последствия фиксируют в Голосеевском, Дарницком, Соломенском, Деснянском и Оболонском районах.
На ряде улиц перекрыли движение транспорта и изменили маршруты автобусов. Киевлян предупредили, что состояние воздуха в городе ухудшилось.
Власти Киева сообщали, что на Подоле в результате российского комбинированного удара по Киеву 10 июля разрушена амбулатория, также есть попадание в общежитие, где погибли 22-летняя полицейская и 68-летняя женщина. Кроме того, последствия обстрела фиксируют в Голосеевском, Дарницком, Соломенском, Деснянском и Оболонском районах столицы. По данным мэра Виталия Кличко, пострадали 16 человек. Из-за многочисленных пожаров состояние воздуха в городе ухудшилось.
В целом армия РФ выпустила по Украине ночью 18 ракет и 397 дронов. ПВО сбила все восемь баллистических ракет, шесть Х-101 и 164 БпЛА, еще 204 цели были локально потеряны, сообщили Воздушные силы.