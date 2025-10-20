Украинские спецназовцы взяли в плен российского солдата под Покровском (Фото: Силы специальных операций/Telegram)

Бойцы 3-го полка Сил специальных операций зачистили один из промышленных объектов на Покровском направлении от российской ДРГ. Украинские военные взяли в плен солдата армии РФ и захватили радиостанцию.

Об этом командование ССО сообщило в своем Telegram-канале во вторник, 21 октября.

«По оперативной информации, на Покровском направлении вражеская ДРГ просочилась на один из промышленных объектов. Операторы 3-го полка ССО получили задание провести разведку и зачистить здание», — говорится в сообщении.

Военные отметили, что в результате прямых действий в промышленной зоне был взят в плен один из солдат российской оккупационной армии.

Кроме того, украинские бойцы захватили радиостанцию, которая была исправна.

Командование ССО рассказало, что сведения, предоставленные пленным, а также радиоперехват, позволили усилить ситуативную осведомленность и привели к еще большим потерям среди армии РФ.

Ситуация под Покровском — что известно

18 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные осуществляют контрнаступательную операцию в Донецкой области, в частности в районах Покровска и Доброполья.

26 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Покровском направлении российские войска оказались в ловушке — в своеобразном «мешке».

Впоследствии Зеленский сообщил, что оккупанты получили приказы проводить штурмы украинских позиций на Покровском направлении любой ценой — из-за чего уровень российских потерь там значительно вырос.

16 октября Генштаб заявил, что с конца августа Силы обороны освободили 182,8 кв. км территории Покровского района Донецкой области, еще 230,1 кв. км зачищено от российских ДРГ.

20 октября 7 корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ сообщил, что российская ДРГ недавно смогла проникнуть в центральную часть Покровска и в районе железнодорожного вокзала убила нескольких гражданских жителей.