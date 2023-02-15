В Покровске закончили спасательную операцию после удара оккупантов по жилому дому: трое погибших 15 февраля, 22:24 Жилой дом в Покровске после российского обстрела, 15 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

В Покровске Донецкой области закончили спасательную операцию после удара российских оккупантов по жилому дому в среду, 15 февраля. Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, погибли три человека, 11 ранены.

Один из раненых в тяжелом состоянии, сейчас он в больнице в одной из соседних областей. Российский обстрел повредил четыре многоэтажных дома и школу.

«Не проходит ни дня, чтобы россияне не совершили военного преступления на нашей земле. Но мы все выдержим и победим. Главное: сберечь людей. А потому — не пренебрегайте призывами к эвакуации», — подчеркнул Кириленко.

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Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)

Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)

В вечерней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что за сутки российские оккупанты 28 раз обстреляли из РСЗО гражданскую инфраструктуру Покровска и Херсонской области.

15 февраля россияне ударили снарядом РСЗО по многоэтажному жилому дому в Покровске. Разрушены кровля и квартиры на пятом этаже первого и второго подъездов.