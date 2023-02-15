В Покровске закончили спасательную операцию после удара оккупантов по жилому дому: трое погибших

15 февраля, 22:24
Поделиться:
Жилой дом в Покровске после российского обстрела, 15 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Жилой дом в Покровске после российского обстрела, 15 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

В Покровске Донецкой области закончили спасательную операцию после удара российских оккупантов по жилому дому в среду, 15 февраля. Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, погибли три человека, 11 ранены.

Один из раненых в тяжелом состоянии, сейчас он в больнице в одной из соседних областей. Российский обстрел повредил четыре многоэтажных дома и школу.

«Не проходит ни дня, чтобы россияне не совершили военного преступления на нашей земле. Но мы все выдержим и победим. Главное: сберечь людей. А потому — не пренебрегайте призывами к эвакуации», — подчеркнул Кириленко.

Видео дня

Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)
Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)

В вечерней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что за сутки российские оккупанты 28 раз обстреляли из РСЗО гражданскую инфраструктуру Покровска и Херсонской области.

Читайте также:

15 февраля россияне ударили снарядом РСЗО по многоэтажному жилому дому в Покровске. Разрушены кровля и квартиры на пятом этаже первого и второго подъездов.

https://www.youtube.com/embed/4Q4l3z01BEM
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донецкая область РСЗО РСЗО Смерч Военные преступления РФ Покровск Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X