Местами -1. Синоптик предупредила, где будет очень холодно ночью и как начнет повышаться температура в Украине

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила, где в пятницу 3 октября предполагается ночной мороз, будет ли дождь и как будет повышаться температура воздуха по всей Украине.

«В пятницу в Украине наконец-то можно передохнуть от дождей, а кое-где даже выглянет солнце, если туманы не прикроют. 3-го октября повсеместно в Украине без осадков. Не так просто с температурой воздуха. Хотя она начнет повышаться на севере. Итак. Юг, восток, Днепропетровщина, Полтавщина — почти лето, днем +14 +19 градусов. В центре в Винницкой, Черкасской областях — от +10 до +14 градусов. На севере потеплеет до +10 +13 градусов. Самой холодной остается погода в западных областях, в течение дня +8 +11 градусов, а ближайшей ночью очень холодно, 0 +4 градуса, местами до 1 мороза. Ветер преимущественно восточный, порывистый, на юге и востоке даже до сильного».

Диденко сообщила о погоде в Киеве в конце рабочей недели и температуре воздуха в последующие дни.

«Киевляне. Вот это холодное безобразие побудет только сегодня — завтра уже немного милосерднее, до +12 градусов, а в субботу аж до +14 градусов. Но губу не стоит сильно раскатывать, в дальнейшем, хоть и не очень холодно, однако сдержанные +10 +13 градусов. И за это спасибо. Об отоплении пока речь не идет, потому что средняя суточная температура воздуха должна быть не менее трех суток ниже +8 градусов. Поэтому ждем +14-ти, радуемся за тех, у кого +18-ть и сочувствуем тем, у кого +5-ть. Но все будет выравниваться и меняться, как всегда осенью».