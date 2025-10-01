«Значительные температурные контрасты». Где похолодает до +6, пройдет дождь и в каких областях установится почти летняя погода

Октябрь начался с холодной и влажной погоды , которая в четверг местами изменится до почти летней.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook предупредила о контрастной температуре воздуха в Украине в течение 2 октября, отметила, каких областей не коснется похолодание и где пройдет дождь.

«Завтра, 2-го октября, в Украине ожидаются значительные температурные контрасты. На западе, севере, части центральных областей днем предполагается не выше +6 +10 градусов, а, например, на востоке столбики термометров смогут подняться до +14 +18 градусов. Едва ли не лето. Итак. Запад и север +6 +10 градусов. Центр разбежится: Винницкая область, Кропивницкий с районами +7 +11 градусов, Черкасская область +9 +12 градусов, Полтавщина +10 +15, Днепропетровщина +11 +16 градусов. На востоке +14 +18 градусов. На юге +12+16 градусов».

Диденко сообщила, насколько похолодает в столице в четверг 2 октября и когда в Украину придет потепление.

«Дожди завтра днем пройдут только в северных областях. На остальной территории Украины будет хотя и облачно, но без существенных осадков. В Одесской области завтра без осадков. В Киеве 2-го октября ожидается дождь и очень холодно, +8 градусов. Одевайтесь почти по зимнему и на мокрую погоду. Немного надо померзнуть — в дальнейшем в Киеве будет медленно теплеть, а затем и по всей Украине. Дольше всего холод удержится в западных областях, но и там после 5-го октября потеплеет. А на востоке и юге Украины будет тепло, порой до +18 +20 градусов, все время».