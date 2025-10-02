Заморозки крепнут. Синоптики предупредили о распространении похолодания, снижение температуры до -5, дожди и когда потепление в Украине

В Украине продолжается похолодание с порывистым ветром, дождями и заморозками в части регионов.

Синоптики заранее предупреждали о заморозках от 0 до -3 градусов в Украине, по последним прогнозам Укргидрометцентра они распространятся на Киевскую область, а температура почвы снизится до -5 градусов. Кроме этого в течение второй половины недели предусматриваются неустойчивые погодные условия с дождями, местами мокрым снегом. На выходных ожидается улучшение синоптической ситуации: потепление, местами до летних градусов.

Фото: Заморозки 3 октября/meteo.gov.ua

В четверг, 2 октября, местами в стране предполагаются небольшие дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Без осадков в юго-восточной части, в Крыму и на крайнем северо-западе. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +2 +7 градусов, в центральных и южных областях +6 +11 градусов, дневная на Левобережье +12 +17 градусов, на остальной территории +6 +11 градусов.

В пятницу, 3 октября, существенные осадки не предвидятся по Украине. Небольшой дождь и морось возможны местами лишь утром и днем в западных областях. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +2 +7 градусов, в центральных и южных регионах +6 +11 градусов, дневная на Левобережье +14 +19 градусов, в западных областях +9 +14 градусов. В Карпатах ночью -3 +2 градуса, днем +1 +6 градусов.

В субботу, 4 октября, предполагается сухая погода по всей стране из-за влияния повышенного атмосферного давления. Ветер восточный/северо-восточный, 7 — 12 м/с, в южной половине днем местами порывы, 15 — 20 м/с. Ночная температура воздуха +2 +7 градусов, на юго-востоке +7 +12 градусов, дневная на Левобережье +17 +22 градуса, в западных регионах +10 +16 градусов.

В воскресенье, 5 октября, небольшие, временами умеренные дожди местами пройдут в западных регионах. В остальных областях без осадков. Ветер восточный, 7 — 12 м/с. Ночная температура воздуха +7 +13 градусов, на юге местами +14 +16 градусов, дневная +17 +23 градуса, в западной части +11 +16 градусов.