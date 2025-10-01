Прогноз на октябрь: какая среднемесячная температура в Украине, превысит ли она норму и сколько будет осадков

Погода в Украине в октябре 2025 года (Фото: romatitov626 / depositphotos)

Октябрь в Украине начался с холодной погоды и дождей во всех областях, в дальнейшем осадки могут превысить норму.

Синоптики Укргидрометцентра сделали краткую климатическую характеристику октября в Украине и сообщили, какая погода ожидается в течение второго месяца осени.

Какая погода в октябре присуща Украине — краткая климатическая характеристика

По информации экспертов средняя месячная температура октября в Украине составляет +6 +13 градусов, в Карпатах +4 +5 градусов.

Абсолютный максимум температуры в стране составляет +26+34 градуса, в Запорожской области и в Крыму до +35 градусов, на высокогорье Карпат +20+21 градус.

Абсолютный минимум температуры -5 -16 градусов, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами -17 -23 градуса, в Крыму местами 0 -3 градуса.

Среднее месячное количество осадков составляет 29 — 54 мм, в Карпатах и горах Крыма 64 — 84 мм, на Закарпатье 86 — 106 мм, на высокогорье Карпат до 129 мм.

Какая средняя месячная температура воздуха ожидается в октябре 2025 в Украине и сколько будет осадков

Средняя месячная температура в октябре 2025 в Украине предполагается в пределах +7 +13, по информации синоптиков это на 1 градус выше нормы.

Месячное количество осадков предполагается 31 — 76 мм, в Карпатах и горах Крыма (51 — 101 мм), что в пределах (80 — 120%) нормы.