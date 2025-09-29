Циклон, атмосферные фронты. Где пройдут дожди, мокрый снег, будут заморозки в Украине и потеплеет до +23 в конце недели

Неделя началась с дождей на большинстве территорий Украины, которые в дальнейшем будут продолжаться в течение большинства дней.

Из-за влияния циклона и атмосферных фронтов в течение ближайших дней в Украине ожидается неустойчивая погода с дождями, местами мокрым снегом и грозами. По прогнозу синоптиков везде будут наблюдаться колебания температуры, местами ожидаются заморозки, но в конце недели температура воздуха начнет повышаться, местами до летних градусов.

Реклама

В понедельник, 29 сентября, умеренные дожди и неустойчивая погода ожидается в западных и северных областях, днем также дожди предполагаются в южных и центральных регионах. В Карпатах возможен мокрый снег. Без существенных осадков только на востоке. Ветер ожидается преимущественно восточного и северо-восточного направления, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +4 +10 градусов, дневная на севере и западе +8 +13 градусов, на остальной территории Украины +13 +18 градусов. В Карпатах 0 +5 градусов.

Во вторник, 30 сентября, дожди в большинстве областей страны, кроме северо-восточных регионов. В юго-западных областях местами сильные дожди, возможны грозы. Ветер восточный/юго-восточный, 7 — 12 м/с, днем на Левобережье Украины местами порывы, 15 — 20 м/с. Ночная температура воздуха +4 +10 градусов, в южных областях и Крыму местами +11 +14 градусов, дневная +10 +16 градусов, на юго-западе местами +7 +9 градусов.

В среду, 1 октября, дожди охватят большинство регионов страны, сухая погода без осадков сохранится лишь на крайнем севере и востоке. В центральных регионах могут быть значительные осадки, местами с грозами. Ветер преимущественно восточного направления, 7 — 12 м/с, утром и днем в центральных и восточных областях местами порывы, 15 — 20 м/с. Ночная температура воздуха +3 +8 градусов, на юго-востоке и в Крыму +9 +14 градусов, дневная +10 +15 градусов, в юго-западных областях +7 +9 градусов, в Крыму и на крайнем востоке +16 +18 градусов.

В четверг, 2 октября, местами в стране предполагаются небольшие дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Без осадков в юго-восточной части, в Крыму и на крайнем северо-западе. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +2 +7 градусов, в центральных и южных областях +6 +11 градусов, дневная на Левобережье +12 +17 градусов, на остальной территории +6 +11 градусов.

В пятницу, 3 октября, существенные осадки не предвидятся по Украине. Небольшой дождь и морось возможны местами лишь утром и днем в западных областях. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +2 +7 градусов, в центральных и южных регионах +6 +11 градусов, дневная на Левобережье +14 +19 градусов, в западных областях +9 +14 градусов. В Карпатах ночью -3 +2 градуса, днем +1 +6 градусов.

В субботу, 4 октября, предполагается сухая погода по всей стране из-за влияния повышенного атмосферного давления. Ветер восточный/северо-восточный, 7 — 12 м/с, в южной половине днем местами порывы, 15 — 20 м/с. Ночная температура воздуха +2 +7 градусов, на юго-востоке +7 +12 градусов, дневная на Левобережье +17 +22 градуса, в западных регионах +10 +16 градусов.

В воскресенье, 5 октября, небольшие, временами умеренные дожди местами пройдут в западных регионах. В остальных областях без осадков. Ветер восточный, 7 — 12 м/с. Ночная температура воздуха +7 +13 градусов, на юге местами +14 +16 градусов, дневная +17 +23 градуса, в западной части +11 +16 градусов.