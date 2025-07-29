«Интересная погода». Синоптик сообщила, где похолодает в Украине, будет дождь, в каких областях останется жара и когда она спадет

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила, где в Украине ожидаются дожди в середине недели, порывистый ветер, жаркая погода без осадков и когда начнет спадать жара.

«30-го июля в Украине — интересная погода. Атмосферные фронты обусловят грозовые дожди на севере (но кроме Сумщины) и в центральных областях. В западной части попустит с осадками, разве какие-то локальные возможны. В южной части дождь с грозой ожидается только ближайшей ночью кое-где в Одесской и Николаевской областях. На востоке будет сухо и жарко. Жара завтра побудет на востоке, юго-востоке и на Днепропетровщине, +30 +35 градусов. А на остальной территории Украины после прохождения атмосферных фронтов наконец температура воздуха снизится, в течение дня предполагается +21 +26 градусов. Из-за контрастов температуры и атмосферного давления северо-западный ветер будет порывистым, осторожно».

Диденко предупредила об ощутимом снижении температуры воздуха в столице, назвала самую жаркую область, спрогнозировала, когда и насколько снизится жара.

«В Киеве также завтра, 30-го июля, будет чем дышать, в течение дня температура воздуха снизится до +21 +23 градусов. Даже не верится. Однако, чтобы мы не очень здесь расслаблялись, завтра в столице ожидается также и дождь с грозой. Повторяю — 30-го июля в Киеве будет свежая погода, а вечером, около 20-ти часов, даже прохладная. Дождь, между прочим, завтра вечером менее вероятен. В ближайшей перспективе жара присядет даже на юге и востоке Украины, от нынешних +35 до более милосердных +28 +32 градусов. Только Луганщина удержится в сильно жаркой погоде. Однако лето еще продолжается, даже июль на календаре, поэтому говорить о решительном утолении жары еще не приходится».