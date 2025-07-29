Активные атмосферные фронты. Сколько продлится неустойчивая погода с дождями, грозами и где будут осадки в первые дни августа

Контрастная и неустойчивая погода , которая стали визитной карточкой июля, по прогнозам синоптиков продлится в Украине и в начале августа.

Синоптик Наталья Птуха в интервью для NV сообщила о неоднородной погоде в Украине в течение недели, где пройдут интенсивные дожди, грозы, снизится температура воздуха, а где наоборот будет продолжаться жара.

По словам эксперта до среды 30 июля в большинстве областей, кроме Востока и Юго-Востока из-за влияния атмосферных фронтов ожидаются осадки различной интенсивности.

«Кое-где будет град, шквалистое усиление ветра, колебания давления, влажности. С 31 июля дождей станет меньше, атмосферные фронты постепенно будут отступать, будет повышаться атмосферное давление. Лишь местами в конце рабочей недели пройдут кратковременные дожди с грозой на севере и востоке страны».

Специалист сообщила о контрастных температурных показателях, какие области станут самыми прохладными и самыми жаркими в Украине до конца июля.

«Температура воздуха 29−30 июля во многих регионах ночью +18 +23, днем +27 +32. Самым жарким остается у нас юг и восток страны — там +35 +38. Зато в западных областях, в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях ночью +14 +19, достаточно свеженько, а днем +20 +25. В последний день июля температурные показатели несколько выровняются: ночью во многих областях будет в пределах +12 +19, на юге и востоке до +23. А днем в западных и северных областях уже будет немного теплее: +22 +27, в остальных областях +27 +34.

Также Птуха рассказала об особенностях погоды в первые дни августа и когда в Украине станет больше солнечных дней.

«1 августа преимущественно без осадков, лишь на северо-востоке местами может быть небольшой кратковременный дождь. 2 августа, в субботу, в северных, большинстве центральных, днем в восточных и местами южных областях пройдут кратковременные дожди и грозы. Наконец и на юге будет немножечко осадков, но пока такого локального характера. Температура воздуха в первые дни августа будет такой: ночью +12 +18, на юге и востоке — до +21, а в светлое время суток в западных и северных областях +21 +27, на остальной территории +28 +34. Юго-восток в это время снова охватит сильная жара — до +35 +38. В целом погоде и в дальнейшем будет присущ изменчивый характер, дожди будут распределяться неравномерно, впрочем, их площадь охвата будет уменьшаться. Начиная с 7 августа, по имеющимся расчетам, ожидаем повышения атмосферного давления. Будет меньше осадков, больше прояснений».