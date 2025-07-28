Ливни, град, жара. Синоптики сообщили об аномальной температуре, многочисленных осадках и с какой погоды начнется август

Погода в конце июля и в первые дни августа в Украине (Фото: spcreative / depositphotos)

Текущая неделя началась с контрастной погоды в Украине, которая продлится все семь дней.

По прогнозу синоптиков до конца июля и в первые дни августа в Украине будет преобладать жаркая погода, аномальные градусы ожидаются на юго-востоке, а прохладнее будет в западных областях и на крайнем севере. Почти везде ожидаются периодические дожди, значительное количество облачности, ливни, шквалы, град.

В понедельник, 28 июля, грозовые дожди, в отдельных пунктах сильные ливни, град и шквалы, 17 — 22 м/с пройдут в западных, северных и местами центральных областях. В остальных регионах ожидается жаркая и сухая погода. Ветер в западной части переменных направлений, 3 — 8 м/с, на остальной территории преимущественно юго-восточный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +16 +21 градус, дневная +25 +30 градусов, в центральных, южных и местами восточных областях +34 +39 градусов.

Во вторник, 29 июля, дожди с грозами, местами сильные ливни, град и шквалы, 15 — 20 м/с ожидаются в западных областях, а также местами в северных и центральных. На востоке и юге сухо и жарко. Ветер в западной части переменных направлений, 3 — 8 м/с, на остальной территории преимущественно юго-восточный, 5 — 10 м/с. Ночная температура в западных областях +13 +18 градусов, дневная +19 +24 градуса. На остальной территории ночью +18 +23 градуса, днем +30 +35 градусов, на юге +38 +40 градусов.

В среду, 30 июля, кратковременные грозовые дожди, днем местами в сопровождении шквалов и града пройдут в большинстве областей. Сухо и жарко в восточных и южных областях. Ветер на Левобережье восточный, на Правобережье северо-западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура в западных областях +12 +17 градусов, дневная +19 +24 градуса. На остальной территории ночью +18 +23 градуса, днем +30 +35 градусов, в юго-восточных регионах местами +38 +40 градусов.

В четверг, 31 июля, грозовые дожди ночью ожидаются на севере Левобережья, днем местами на севере. На остальной территории страны преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с, на крайнем западе переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +11 +18 градусов, дневная +24 +30 градусов, на востоке ночью +18 +23 градуса, днем +32 +38 градусов.

В пятницу, 1 августа, кратковременные грозовые дожди пройдут в северных областях страны, на остальной территории без осадков. Ветер на Правобережье Украины северный, 7 — 12 м/с, на Левобережье переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха на Правобережье страны +12 +17 градусов, дневная +25 +30 градусов, на Левобережье ночью +18 +23 градуса, днем +32 +37 градусов.

В субботу, 2 августа, неустойчивая дождливая погода сохранится на севере страны, в остальных регионах будет преобладать умеренно теплая и сухая погода. Ветер переменных направлений, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +13 +19 градусов, дневная +26 +32 градуса, в юго-восточных областях ночью +19 +24 градуса, днем +33 +39 градусов.

В воскресенье, 3 августа, грозовые дожди ночью ожидаются в восточных областях, днем также в центральных и северных. Местами возможны сильные грозы, град, шквалы. Ветер юго-восточный, в западных областях северный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +13 +19 градусов, дневная +26 +32 градуса, в юго-восточных и центральных областях ночью +19 +24 градуса, днем +33 +39 градусов.