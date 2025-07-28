Мощная магнитная буря. Ученые предупредили о затяжном геомагнитном шторме

По прогнозу ученых июль, который начался с сильной магнитной бури , завершится не менее ощутимыми геомагнитными возмущениями.

Ученые спрогнозировали, что высокоскоростной поток корональных дыр может стать геоэффективным в ближайшее время и будет способствовать периоду активных геомагнитных условий.

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism ожидается, что влияние корональных дыр спровоцирует магнитную бурю уровня STORM G1 29, 30, 31 июля с возможным ослаблением в последний день месяца.

Фото: Магнитная буря 28-31 июля / geomag.bgs

Ученые Центра прогнозирования космической погоды не прогнозируют магнитную бурю в период с 28 по 30 июля. По их данным в эти дни ожидаются геомагнитные возмущения, которые не будут влиять на Землю.

Фото: Магнитная буря 28-30 июля / swpc.noaa.gov

Напоминаем, G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь