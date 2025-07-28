Мощная магнитная буря. Ученые предупредили о затяжном геомагнитном шторме
Сильная магнитная буря в конце июля (Фото: Kirschner / depositphotos)
По прогнозу ученых июль, который начался с сильной магнитной бури, завершится не менее ощутимыми геомагнитными возмущениями.
Ученые спрогнозировали, что высокоскоростной поток корональных дыр может стать геоэффективным в ближайшее время и будет способствовать периоду активных геомагнитных условий.
По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism ожидается, что влияние корональных дыр спровоцирует магнитную бурю уровня STORM G1 29, 30, 31 июля с возможным ослаблением в последний день месяца.
Ученые Центра прогнозирования космической погоды не прогнозируют магнитную бурю в период с 28 по 30 июля. По их данным в эти дни ожидаются геомагнитные возмущения, которые не будут влиять на Землю.
Напоминаем, G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.
Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
- Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
- Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.
- Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.