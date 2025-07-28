«Ситуация из-за контрастов неустойчивая». Синоптик предупредила о жаре и похолодании в Украине и где будут дожди

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook предупредила, где во вторник 29 июля пройдет дождь и похолодает, в каких областях страны будет продолжаться жара и когда температура воздуха начнет снижаться в самых жарких регионах страны.

«Атмосферные фронты и в целом масштабная область низкого атмосферного давления (циклон) будут определять завтра, 29-го июля, неустойчивую дождливую погоду в западных областях, местами на севере Украины, в Черкасской области, в Кропивницком с районами, в Винницкой и Одесской областях. Осадков не будет во вторник во всей южной части Украины, в восточных областях, на Полтавщине, Сумщине, Днепропетровщине.

Эксперт сообщила о температуре воздуха во всех областях Украины и кому придется одеться в теплые вещи из-за похолодания.

Температура воздуха самой высокой остается на юге Украины, +32 +36 градусов. На востоке +30 +34 градуса. На севере +28 +32 градуса. В центральной части +32 +36 градусов, в Винницкой области +25 +28 градусов. В западных областях завтра +18 +23 градуса, местами в дождях +16 +18 градусов. Одевайтесь тепло и соответственно дождливому прогнозу. Внимательно. Ситуация из-за сильных температурных контрастов неустойчива, во время ливней возможны сильные грозы, град и шквалы. Поэтому будьте осторожны. В Киеве 29-го июля местами дожди, грозы. Температура воздуха будет высокой, до +29, +30 градусов.

Диденко предупредила, что перенасыщенный влагой воздух может влиять на физическое состояние людей и сообщила, когда температура воздуха начнет снижаться в Украине.

«Такой перенасыщенный влагой воздух еще и паркий, возможен физический дискомфорт, особенно у людей с бронхо-легочными недугами. После завтрашнего жаркого скачка 30−31 июля ожидается снижение температуры воздуха, а на юге разве что 31-го июля жара несколько ослабнет. Однако в целом, юг, восток, Днепропетровщина и в дальнейшем будут принадлежать области очень высокой температуры воздуха. Ослабление жары в этих регионах, по предварительным прогнозам погоды, вероятно 8−9 августа».