Ощутимое потепление. Синоптик сообщила о повышении температуры воздуха в Украине и где предполагаются дожди

В течение второй половины недели в Украине ожидается потепление , которое придет в страну пока что с незначительными дождями.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила об ощутимом повышении температуры воздуха в Украине в четверг, 23 октября, назвала регионы, где останется прохладная погода и пройдут незначительные дожди.

«В четверг в Украине будет тепло. Дневная температура воздуха составит +11 +16 градусов, в Крыму до +18 градусов. Только на северо-востоке будет свежее, +7 +9 градусов. Дожди какие-то серьезные маловероятны, разве что ночью и утром на Киевщине, Полтавщине, Черниговщине и Сумщине местами небольшой дождь».

Диденко рассказала, где в Украине усилится ветер, будут ли осадки в столице в четверг и когда в Украине предполагаются мощные дожди, которые накроют страну из-за влияния циклона и атмосферных фронтов.

«Ветер юго-восточный усилится до 10−14 метров в секунду на западе, севере и в центре Украины. В Киеве 23-го октября ночью и утром местами незначительный дождь, днем без осадков. Завтра будет тепло в столице, до +14 градусов. В течение 24−25 октября по Украине пройдут дожди, связанные с циклоном над Северным морем и его атмосферными фронтами».

