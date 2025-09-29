Магнитные бури в октябре 2025 года. Ученые сообщили, когда ожидаются мощные геомагнитные возмущения в течение месяца

29 сентября, 12:32
Магнитные бури в октябре 2025 года (Фото: Juric.P / depositphotos)

Магнитные бури в октябре 2025 года (Фото: Juric.P / depositphotos)

После бурного сентября в течение которого мощность магнитных бурь вырастала до уровня STORM G4 по прогнозам ученых придет более геомагнитно спокойный октябрь.

По предварительному прогнозу магнитных бурь от Центра прогнозирования космической погоды геомагнитная ситуация в течение октября будет достаточно спокойной. Ожидается небольшое количество мощных бурь, они будут чередоваться с возмущениями, которые имеют незначительное влияние на Землю и состояние метеозависимых людей.

Какая геомагнитная активность будет наблюдаться в течение октября 2025 года

Когда сильные магнитные бури в октябре

Сильные магнитные бури уровня STORM G1, по предварительным данным ученых ожидаются:

  • 11 октября,
  • 20 октября.

Когда геомагнитные возмущения с минимальным влиянием на Землю в октябре

  • 3 октября,
  • 12 октября,
  • 19 октября,
  • 25 октября.
Магнитные бури в октябре 2025 / swpc.noaa.gov
Фото: Магнитные бури в октябре 2025 / swpc.noaa.gov

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
  • Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.
  • Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.
