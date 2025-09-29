Магнитные бури в октябре 2025 года. Ученые сообщили, когда ожидаются мощные геомагнитные возмущения в течение месяца
Магнитные бури в октябре 2025 года (Фото: Juric.P / depositphotos)
После бурного сентября в течение которого мощность магнитных бурь вырастала до уровня STORM G4 по прогнозам ученых придет более геомагнитно спокойный октябрь.
По предварительному прогнозу магнитных бурь от Центра прогнозирования космической погоды геомагнитная ситуация в течение октября будет достаточно спокойной. Ожидается небольшое количество мощных бурь, они будут чередоваться с возмущениями, которые имеют незначительное влияние на Землю и состояние метеозависимых людей.
Какая геомагнитная активность будет наблюдаться в течение октября 2025 года
Когда сильные магнитные бури в октябре
Сильные магнитные бури уровня STORM G1, по предварительным данным ученых ожидаются:
- 11 октября,
- 20 октября.
Когда геомагнитные возмущения с минимальным влиянием на Землю в октябре
- 3 октября,
- 12 октября,
- 19 октября,
- 25 октября.
Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.
Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
- Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
- Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.
- Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.