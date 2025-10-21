Осадков станет больше. Синоптик сообщила о количестве дождей в Украине и когда они охватят большинство территории

Синоптик Наталья Птуха, в интервью для NV, сообщила, когда в Украину придут дожди и как они распределятся по территории в течение недели.

«Небольшие дожди возможны 21 октября, но и то на левобережной части страны, — это остатки циклона, который путешествовал по стране в течение выходных, и уже отходит в восточном направлении. Ночью 22 октября только на востоке страны местами небольшие дожди, местами могут быть даже с мокрым снегом. Но он будет только пролетать, об образовании никакого снежного покрова речь не идет. Исключение — высокогорье Карпат: там заснежило после прохождения атмосферных фронтов на выходных».

Птуха предупредила, с какого числа в Украине изменится погода, назвала один регион, где не будет дождей, сообщила, когда ожидаются осадки в Киеве.

«Погода изменится 24 октября: ночью в западных областях, а днем в целом по Украине, кроме востока, будут дожди. 25-го, в субботу, мокро будет в левобережной части страны, в частности на востоке и юго-востоке. Зато в западных областях, на севере и в центре в тот день снова выглянет солнышко. В Киеве и области сухо, дождь будет идти только 24 октября».