Сложные погодные условия. В Украину движется атмосферный фронт с дождями и сильным ветром

Постепенное повышение температуры воздуха в Украине будет происходить параллельно с дождями , которых станет больше к концу недели.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила, какая погода в Украине ожидается в середине текущей недели и когда произойдет резкая смена погоды.

«В среду самой теплой будет погода в южной части Украины и в западных областях, в течение дня ожидается +12 +16 градусов, разве что Ровенская область покажет особый характер, окажется прохладнее, в течение дня не выше +8 +11 градусов. Карта внизу. На остальной территории Украины днем в среду предполагается +7 +12 градусов. Ночью +1 +8 градусов, при прояснениях возможны заморозки».

Диденко предупредила, где пройдут локальные дожди в среду 22 октября и когда атмосферный фронт изменит синоптическую ситуацию в стране.

«Дожди завтра пройдут локально в Харьковской, Луганской, Черкасской, Ровенской и вечером в Киевской области. Однако все же большинство областей Украины будут без дождей, с облачностью, туманами, однако без каких-то особых осадков. В Киеве 22-го октября ожидается прохладная погода с дневной температурой воздуха до +9 градусов. Без существенных осадков в столице в среду. Внимательно. 24−25 октября через Украину с запада на восток будет проходить атмосферный фронт — погода усложнится, атмосферное давление будет прыгать, пройдут дожди и усилится ветер, вероятно обострение хронических сердечно-сосудистых недугов, примите это во внимание».