Дождливая погода. Где в Украине ожидаются значительные осадки, грозы и потепление до +20 во второй половине недели

В течение второй половины недели в Украине станет больше дождей , будет наблюдаться повышение температуры воздуха.

По прогнозу синоптиков, вскоре атмосферные фронты принесут в Украину осадки, которые к выходным пройдут во всех областях страны. Везде ожидается потепление, местами до высоких для октября показателей +20 градусов.

В четверг, 23 октября, неустойчивая и дождливая погода под влиянием атмосферного фронта с юго-запада предполагается в большинстве областей страны. Значительные дожди ожидаются в южных и центральных областях, без существенных осадков только в западных регионах. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с, на востоке юго-восточный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +5 +10 градусов, на юге +8 +13 градусов, дневная +9 +16 градусов, в Крыму местами до +20 градусов.

В пятницу, 24 октября, дожди пройдут в восточных и западных областях, днем осадки также возможны на севере страны. Местами предполагается туман. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +6 +11 градусов, дневная +12 +17 градусов.

В субботу, 25 октября, теплая и неустойчивая погода предполагается по всей стране. Везде пройдут дожди, местами значительные, на юге возможны грозы. Ветер преимущественно южный/юго-западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +7 +12 градусов, дневная +10 +16 градусов, на юге Одесской области до +20 градусов.

В воскресенье, 26 октября, дождливая погода на фоне низкого атмосферного давления и циклонической деятельности сохранится в большинстве областей. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с, в южной части юго-западный, 9 — 14 м/с. Ночная температура воздуха +6 +11 градусов, дневная +9 +14 градусов, на юге +13 +18 градусов.