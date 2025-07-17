Жара +32 только в одном регионе. Как снизится температура в Украине на фоне похолодания и где пройдут самые сильные дожди

В Украину надвигается похолодание с дождями , которое охватит все территории, кроме нескольких областей.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила насколько снизится температура воздуха в конце рабочей недели в Украине, где ожидаются ливни и откуда не уйдет жара.

«18-го июля в Украине ожидается: запад +17 +23, север +23 +27, центр +17 (Винницкая область) до +32 на Днепропетровщине, восток +27 +35, юг +28 +32. Дожди с грозами повсюду, кроме юга, сильнее в западных областях. В Киеве воздух завтра — рахат-лукум. Днем около +20 градусов. Местами дождь, гроза. С 21−22 июля — повышение температуры воздуха».

Ранее синоптики сообщали о погоде в Украине до конца недели.

В пятницу, 18 июля, дожди ночью ожидаются в северных областях, днем также возможны осадки в центральных регионах страны и на Слобожанщине. На остальной территории преимущественно сухо. Ветер западный / северо-западный, 7 — 12 м/с, в дневные часы в центральных и южных регионах порывы, 15 — 20 м/с. Ночная температура воздуха +12 +18 градусов, дневная +21 +26 градусов, на юге и в Крыму +27 +32 градуса.

В субботу, 19 июля, существенные осадки не предвидятся в большинстве областей страны. Небольшие, местами умеренные дожди пройдут лишь днем в северо-восточных областях, а также на Полесье. Ветер преимущественно северо-западного направления, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха составит +13 +18 градусов, дневная +26 +32 градуса.

В воскресенье, 20 июля, осадки не прогнозируются в большинстве областей страны. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +15 +20 градусов, дневная +27 +32 градуса, в южных областях и на Закарпатье +32 +37 градусов.