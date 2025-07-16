Глоток свежего воздуха. Синоптики сообщили, где в Украине похолодает во второй половине недели и где ожидаются дожди, шквалы

Циклон с западной Европы принесет в Украину снижение температуры воздуха и дожди, которые пройдут на большинстве территорий Украины.

Погода в Украине в течение второй половины недели по прогнозу синоптиков снова отметится контрастами. В часть регионов придет похолодание и дожди, а кое-где будет оставаться жара, которая на выходных снова охватит почти всю страну.

В четверг, 17 июля, кратковременные дожди и грозы ночью пройдут в западных областях, днем на большей части территории Украины, также днем местами возможны шквалы, 15 — 20 м/с и град. Сухая погода будет только в юго-восточных областях. Ветер ожидается западный, северо-западный, 7 — 12 м/с. Ночная температура воздуха +13 +18 градусов, дневная +22 +27 градусов, на юге и в Крыму ночью +16 +21 градус, днем +28 +33 градуса.

В пятницу, 18 июля, дожди ночью ожидаются в северных областях, днем также возможны осадки в центральных регионах страны и на Слобожанщине. На остальной территории преимущественно сухо. Ветер западный / северо-западный, 7 — 12 м/с, в дневные часы в центральных и южных регионах порывы, 15 — 20 м/с. Ночная температура воздуха +12 +18 градусов, дневная +21 +26 градусов, на юге и в Крыму +27 +32 градуса.

В субботу, 19 июля, существенные осадки не предвидятся в большинстве областей страны. Небольшие, местами умеренные дожди пройдут лишь днем в северо-восточных областях, а также на Полесье. Ветер преимущественно северо-западного направления, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха составит +13 +18 градусов, дневная +26 +32 градуса.

В воскресенье, 20 июля, осадки не прогнозируются в большинстве областей страны. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +15 +20 градусов, дневная +27 +32 градуса, в южных областях и на Закарпатье +32 +37 градусов.