Самый холодный день недели. Синоптики предупредили о похолодании, где выпадет наибольшее количество осадков и останется ли где-то жара

17 июля, 08:42
Похолодание и дожди в Украине (Фото: Татьяна Точилова / unsplash)

Атмосферный фронт принес в Украину дожди и ливни, а вскоре ожидается снижение температуры воздуха.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра погода в пятницу 18 июля будет пасмурной и дождливой по всей Украине. На большинстве территорий осадки пройдут с грозами. Ожидается ощутимое снижение температуры. Похолодание не коснется лишь нескольких областей. Самая низкая ночная температура воздуха +11 градусов в этот день будет наблюдаться в нескольких западных и северных областях, самая высокая дневная +33 градуса в Луганской, Донецкой области.

Какая погода в Украине будет в пятницу 18 июля

В западных областях облачно, кратковременный дождь, гроза, местами сильный дождь. Средняя ночная температура воздуха +14 +12 градусов, дневная +21 +23 градуса.

В северных областях облачно, умеренный дождь, гроза, местами переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха +18 +13 градусов, дневная +19 +23 градуса.

В центральных областях переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха +17 +19 градусов, дневная +22 +24 градуса.

В южных областях переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, местами облачно, умеренный дождь, гроза. Ночная температура воздуха +13 +19 градусов, дневная +27 +29 градусов.

В восточных областях переменная облачность, кратковременный до, местами гроза. Ночная температура воздуха +22 +19 градусов, дневная +26 +31 градус.

В Крыму переменная облачность, кратковременный дождь. Ночная температура воздуха +21 +19 градусов, дневная +30 +32 градуса.

Погода 18 июля / meteo.gov.ua
Фото: Погода 18 июля / meteo.gov.ua
Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Погода Прогноз погоды погода в Украине температура воздуха Синоптики Укргидрометцентр снижение температуры Похолодание Жара Осадки Дождь Дожди грозовые дожди Июль

