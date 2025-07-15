Сильная магнитная буря. Ученые предупредили о мощном геомагнитном шторме и сколько дней он продлится

Из-за переменного влияния большой трансекваториальной корональной дыры в южном полушарии Солнца снова возросла скорость солнечного ветра.

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism ожидается, что влияние корональной дыры продлится несколько дней и будет способствовать магнитной буре уровня STORM G1, которая продлится 15, 16, 17 июля и с большой вероятностью продолжится 18 июля.

Фото: Магнитная буря 15-18 июля / geomag.bgs

Ученые Центра прогнозирования космической погоды спрогнозировали сильную магнитную бурю уровня STORM G1 15 июня. По их данным, в дальнейшем в ближайшие дни мощные геомагнитные возмущения не ожидаются.

Фото: Магнитная буря 15-17 июля / swpc.noaa.gov

Напоминаем, G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь