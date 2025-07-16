Изменение погоды. Синоптик предупредила, когда резко похолодает в Украине, где ожидаются ливни с градом и где останется жара

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook предупредила, когда и где в Украине резко снизится температура воздуха, пройдут дожди и где будет оставаться жара.

«Я перескочу, с вашего разрешения, через день. Очень хочется, чтобы этот прогноз погоды на 18-е июля оправдался. Итак, 18-го июля в большинстве областей Украины температура воздуха снизится до +20 +26 градусов, даже на юге будет +25 +29, разве что на Запорожье до +33 градусов. И только на крайнем востоке Украины в пятницу удержится сильная жара. А еще и ливни пройдут 18-го июля на западе, севере, Винницкой, Черкасской и ночью в Одесской области. К сожалению, южная часть и преимущественно восточная и в дальнейшем будут страдать от чрезмерно сухой погоды».

По прогнозу эксперта похолоданию в Украине местами будет предшествовать жара до +36 градусов.

«Но возвращаемся к более близкому. Завтра, 17-го июля, умеренные градусы будут преобладать на западе Украины, на Сумщине, Полтавщине и даже частично на Днепропетровщине (см. карту внизу). Ожидается +20 +27 градусов. На остальной территории Украины в течение дня +27 +32 градуса, на востоке и местами на юге +32 +36 градусов. Кратковременные дожди с грозами, местами со шквалом и градом завтра — западные области, Сумщина, Полтавщина, вечером Харьковщина и Одесская область. На остальной территории Украины — без осадков. В Киеве 17-го июля ожидается в течение дня +26, +27 градусов, без осадков».

Сообщая про жаркий четверг, специалист напомнила о контрастном завершении рабочей недели и рекомендовала достать пледы из-за прохладной ночи.

«А вот 18-го июля готовьте зонты, таблетки от давления и головной боли, можно открывать широко окна и впускать свежий воздух, даже поискать, куда вы запихнули плед, потому что придется ночью укрываться — ожидаются ливни и снижение температуры воздуха до +20 +23 градусов. Это — ненадолго, лето свое возьмет».