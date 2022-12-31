Вместе с украинцами из плена РФ вернули украденную с Азовстали собаку. Ее якобы передавали Кадырову 31 декабря, 18:57 Питбуль Адик вернулся в Украину из российского плена (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Вместе со 140 украинцами из российского плена в субботу, 31 декабря, вернули украденного питбультерьера. Он вышел с Азовстали вместе с защитниками Мариуполя, но затем враги вывезли его в РФ.

Об этом сообщила зоозащитная инициатива UAnimals.

15 июня там заявили, что пса по имени Адик передали кремлевскому ставленнику в Чечне Рамзану Кадырову в качестве «трофея». Настоящей владелицей собаки является военнослужащая, которую российские оккупанты взяли тогда в плен.

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«Он очень хороший и активный пес, который очень любит своих настоящих владельцев. Адик всегда ластился за мороженое, обычное белое, пломбир. Несмотря на его угрожающий вид, он всегда очень тепло относился к нам», — рассказывали родственники женщины о собаке.

31 декабря из российского плена вернули еще 140 украинцев: среди них — защитники Мариуполя и острова Змеиный. По состоянию на 30 декабря в плену РФ находятся около 3,4 тысячи украинских военных, еще 15 тысяч человек пропали без вести. По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, с начала полномасштабного вторжения из российского плена освободили 1596 военных и гражданских.