Из российского плена вернули еще 140 украинцев. Среди них — защитники Мариуполя и острова Змеиный. 31 декабря, 16:48 NV

Украина и Россия провели большой обмен пленными. Домой в субботу, 31 декабря, вернулись еще 140 украинцев.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Среди тех, кого вернула Украина, — защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТрО из Славутича (отцы и сыновья, вместе находившиеся в плену), бойцы из Бахмутского направления. Также вернули раненых. Из 140 украинцев (132 мужчины и восемь женщин, 22 офицера и 118 сержантов и солдат):

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82 бойца ВСУ;

15 из ТрО;



22 из Нацгвардии;

11 из Военно-морских сил;

10 из Госпогранслужбы.

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