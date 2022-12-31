Из российского плена вернули еще 140 украинцев. Среди них — защитники Мариуполя и острова Змеиный.

31 декабря, 16:48
Поделиться:
NV

NV

Украина и Россия провели большой обмен пленными. Домой в субботу, 31 декабря, вернулись еще 140 украинцев.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Среди тех, кого вернула Украина, — защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТрО из Славутича (отцы и сыновья, вместе находившиеся в плену), бойцы из Бахмутского направления. Также вернули раненых. Из 140 украинцев (132 мужчины и восемь женщин, 22 офицера и 118 сержантов и солдат):

Видео дня

  • 82 бойца ВСУ;
  • 15 из ТрО;
  • 22 из Нацгвардии;
  • 11 из Военно-морских сил;
  • 10 из Госпогранслужбы.

Новость дополняется...

Редактор: Катерина Денисова
Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X