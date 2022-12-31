Из российского плена вернули еще 140 украинцев. Среди них — защитники Мариуполя и острова Змеиный.
NV
Украина и Россия провели большой обмен пленными. Домой в субботу, 31 декабря, вернулись еще 140 украинцев.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Среди тех, кого вернула Украина, — защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТрО из Славутича (отцы и сыновья, вместе находившиеся в плену), бойцы из Бахмутского направления. Также вернули раненых. Из 140 украинцев (132 мужчины и восемь женщин, 22 офицера и 118 сержантов и солдат):
- 82 бойца ВСУ;
- 15 из ТрО;
- 22 из Нацгвардии;
- 11 из Военно-морских сил;
- 10 из Госпогранслужбы.
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