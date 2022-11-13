Сакральный енот. Украинцы отреагировали на кражу россиянами животного из зоопарка Херсона

13 ноября, 13:40
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Не все оккупанты смогли смародерить стиральные машинки (Фото:Семен Семенов/Twitter)

Не все оккупанты смогли смародерить стиральные машинки (Фото:Семен Семенов/Twitter)

Россияне во время бегства из Херсона похитили енота из местного зоопарка. Новость вызвала новую волну мемов в соцсетях, НВ отобрал самые смешные из них.

О краже енота заявила одна из российских военкоров Анна Долгарева. Кражу животного она назвала «единственной хорошей новостью».

«У меня очень просили хороших новостей по Херсону, но, реально, единственная хорошая новость в том, что мой товарищ успел покрасть енота из Херсонского зоопарка», — написала она.

Видео дня

Скриншот Анна Долгарева/Telegram
Фото: Скриншот Анна Долгарева/Telegram

Новость быстро разлетелась по соцсетям и вызвала волну шуток и мемов.

Украинцы отмечали, как стремительно поменялись цели российских оккупантов в Украине. За почти девять месяцев войны главным успехом россиян стала кража животного из зоопарка.

https://twitter.com/einfach_Ellen/status/1591546175622381569
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=965992974356525&id=100028374940771
https://twitter.com/Poklonskaya80/status/1591566084011954178

Кражу енота называют «сакральной целью СВО».

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/5985847521479278
https://twitter.com/yanikaShera/status/1591736350658756610

Также пользователи сети предположили, что не все оккупанты смогли смародерить стиральные машинки в Украине, поэтому решили украсть енота-полоскуна.

https://twitter.com/G6Hdbe0mG1vvmoc/status/1591745194667417611
https://twitter.com/fufonja/status/1591731618796163073
https://twitter.com/medvedevpaint/status/1591422998288171013

Животное предлагают обменять на пленных российских мобилизованных.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2329141500600900&set=a.185784588269946

Одни украинцы считают, что животное возглавит «правительство Херсонской области в изгнании». Другие убеждены — украинский енот готовит восстание и освобождение Крыма.

https://www.facebook.com/JurnalENOT/videos/534272458130352/
https://twitter.com/SergoUA2/status/1591360031886573568
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Россия Херсон Мемы Енот

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