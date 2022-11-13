Сакральный енот. Украинцы отреагировали на кражу россиянами животного из зоопарка Херсона
Не все оккупанты смогли смародерить стиральные машинки (Фото:Семен Семенов/Twitter)
Россияне во время бегства из Херсона похитили енота из местного зоопарка. Новость вызвала новую волну мемов в соцсетях, НВ отобрал самые смешные из них.
О краже енота заявила одна из российских военкоров Анна Долгарева. Кражу животного она назвала «единственной хорошей новостью».
«У меня очень просили хороших новостей по Херсону, но, реально, единственная хорошая новость в том, что мой товарищ успел покрасть енота из Херсонского зоопарка», — написала она.
Новость быстро разлетелась по соцсетям и вызвала волну шуток и мемов.
Украинцы отмечали, как стремительно поменялись цели российских оккупантов в Украине. За почти девять месяцев войны главным успехом россиян стала кража животного из зоопарка.
Кражу енота называют «сакральной целью СВО».
Также пользователи сети предположили, что не все оккупанты смогли смародерить стиральные машинки в Украине, поэтому решили украсть енота-полоскуна.
Животное предлагают обменять на пленных российских мобилизованных.
Одни украинцы считают, что животное возглавит «правительство Херсонской области в изгнании». Другие убеждены — украинский енот готовит восстание и освобождение Крыма.