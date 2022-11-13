Сакральный енот. Украинцы отреагировали на кражу россиянами животного из зоопарка Херсона 13 ноября, 13:40 Не все оккупанты смогли смародерить стиральные машинки (Фото:Семен Семенов/Twitter)

Россияне во время бегства из Херсона похитили енота из местного зоопарка. Новость вызвала новую волну мемов в соцсетях, НВ отобрал самые смешные из них.

О краже енота заявила одна из российских военкоров Анна Долгарева. Кражу животного она назвала «единственной хорошей новостью».

«У меня очень просили хороших новостей по Херсону, но, реально, единственная хорошая новость в том, что мой товарищ успел покрасть енота из Херсонского зоопарка», — написала она.

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Фото: Скриншот Анна Долгарева/Telegram

Новость быстро разлетелась по соцсетям и вызвала волну шуток и мемов.

Украинцы отмечали, как стремительно поменялись цели российских оккупантов в Украине. За почти девять месяцев войны главным успехом россиян стала кража животного из зоопарка.

Кражу енота называют «сакральной целью СВО».

Также пользователи сети предположили, что не все оккупанты смогли смародерить стиральные машинки в Украине, поэтому решили украсть енота-полоскуна.

Животное предлагают обменять на пленных российских мобилизованных.

Одни украинцы считают, что животное возглавит «правительство Херсонской области в изгнании». Другие убеждены — украинский енот готовит восстание и освобождение Крыма.