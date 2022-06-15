Передали Кадырову как «трофей». Оккупанты украли собаку военнопленной из Азовстали — UaAnimals

15 июня, 16:17
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Россияне украли собаку военнопленной из Азовстали (Фото:UAnimals/Facebook)

Россияне украли собаку военнопленной из Азовстали (Фото:UAnimals/Facebook)

Российские оккупанты украли собаку военнопленной из Азовстали и передали ее кремлевскому ставленнику в Чечне Рамзану Кадырову в качестве «трофея», сообщает UaAnimals.

«Недавно российские пропагандисты выложили видео, на котором передали украденную собаку из Азовстали военному преступнику рамзану кадирову, как трофей», — говорится в сообщении в Instagram.

Видео дня

В организации заявили, что пес по имени Адик принадлежал военнослужащей, взятой в плен российскими захватчиками.

Родственники владелицы животного рассказали, что Адик был и является полноценным членом семьи.

«Он очень хорошая и активная собака, которая очень любит своих настоящих владельцев. Адик всегда заискивал за мороженое, обычное белое, пломбир. Несмотря на его угрожающий вид, он всегда очень тепло относился к нам. Адик – аллергик, он всегда строго питался, ему нельзя употреблять некоторые продукты», – сказали родственники.

В UaAnimals заявили, что собака очень важна для женщины.

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«Адик был ее утешением, но россияне украли животное.  Захватчики забирают все, и самое плохое, что часто это — жизнь», — говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/watch?v=svcoHwSZ4Wg&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Азовсталь Война России против Украины UAnimals

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