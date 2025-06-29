Пенсии 2025. Какие доплаты могут получить пенсионеры с 1 июля
Доплата к пенсии в июле 2025 года (Фото: Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ)
В июле украинские пенсионеры имеют право получить сразу несколько надбавок к пенсии. Например, возрастную надбавку, доплату от ВПП ООН или доплату одиноким пенсионерам.
Возрастная надбавка к пенсии
В июле 2025 года выплаты увеличатся у тех пенсионеров, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. Главное условие — пенсия у человека не должна быть выше 10 340,35 грн.
Напомним, возрастная надбавка выплачивается в следующих размерах:
▪ лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста — в размере до 300 грн;
▪ лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста — в размере до 456 грн;
▪ лицам, которым исполнилось 80 лет и более, — в размере до 570 грн.
Дополнительные выплаты от ВПП ООН
Дополнительные выплаты от ВПП ООН для пенсионеров, лиц без права на пенсию, и людей с инвалидностью можно получить до конца июля 2025 года.
Программа охватывает Черниговскую, Днепропетровскую, Донецкую, Харьковскую, Херсонскую, Луганскую, Николаевскую, Запорожскую и Сумскую области.
Выплаты на этих территориях получат:
▪ пенсионеры;
▪ люди без права на пенсию;
▪ люди с инвалидностью;
▪ дети с инвалидностью.
Важное условие: в течение проекта получатели не должны получать пособие на проживание для ВПЛ, а также пособий от других международных организаций.
Тем, кто подпадает под условия программы, Всемирная продовольственная программа перечисляет разницу между социальной выплатой, которую они уже получают, и 3250 грн. Таким образом, если социальная выплата составляет, например, 2500 грн, то лицо получит 750 грн дополнительной помощи от ВПП.
Подавать заявки или регистрироваться не нужно — помощь выплачивают автоматически тем же способом, которым лицо получает пенсию или социальные выплаты (на банковскую карту или через Укрпочту).
Надбавки за проживание в зоне радиоактивного загрязнения
На такую доплату в размере прожиточного минимума для неработающих лиц (в 2025 году это 2361 грн), имеют право пенсионеры, которые:
▪ проживали в зонах обязательного или добровольного отселения по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года;
▪ имеют статус лица, пострадавшего вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.
Доплата одиноким пенсионерам
Одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, могут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 40% от размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в 2025 году это 944 грн).
Для получения такой ежемесячной надбавки к пенсии гражданам следует соответствовать следующим критериям:
▪ достичь 80 лет и более;
▪ самостоятельно проживать;
▪ нуждаться в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья;
▪ получать пенсию по возрасту.
Если гражданину выплачивают пенсию, например, по инвалидности, он не будет иметь права на такой вид доплаты. Необходимость постоянного постороннего ухода должна быть подтверждена заключениями врачей и подтверждена документально.
Доплата почетным донорам
На надбавки к пенсии в размере 10% от прожиточного минимума имеют право почетные доноры Украины, которые безвозмездно осуществили донацию крови в суммарном количестве, равном 40 максимально допустимым дозам, или плазмы крови в суммарном количестве, равном 60 максимально допустимым дозам.
В 2025 году общий показатель прожиточного минимума — 2920 грн. Следовательно, сумма надбавки для почетных доноров составляет 292 грн в месяц.
Надбавки к пенсии за детей
Если пенсионер самостоятельно воспитывает несовершеннолетних детей, он имеет право на получение ежемесячных доплат в размере 150 грн за каждого ребенка.
Обязательными условиями для получения доплат к пенсии являются:
▪ получение пенсии по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет;
▪ пенсионер не работает и не занимается предпринимательской деятельностью.
Надбавку выплачивают, пока детям-иждивенцам не исполнится 18 лет.
Отметим, что пенсионеры, которые заботятся о таких детях, обязаны сообщать в ПФУ, если они нашли работу или уже занялись бизнесом как ФЛП. В таких случаях надбавку платить прекращают.