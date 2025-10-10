Об этом в пятницу, 10 октября, сообщили в партизанском движении Атеш.

Данная площадка используется для запусков дронов Shahed-136 и Гербера по городам Украины.

«Зафиксированы точные координаты, режим работы и система охраны объекта», — рассказали в Атеш о результатах разведки, публикую также фото площадки.

Реклама

Фото: Атеш / Telegram

Фото: Атеш / Telegram

По словам партизан, вся информация, в том числе маршруты доставки дронов, уже передана Силам обороны Украины.

30 сентября Слідство.Інфо сообщило, что, по материалам СБУ, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия запустила по Украине почти 50 тысяч беспилотников типа Shahed. За время войны от атак шахедами погибли 253 человека, еще 1524 человека были ранены, согласно информации Офиса генпрокурора.

Главными локациями для запуска ударных БПЛА для россиян остаются аэродромы, однако в 2024—2025 годах оккупанты начали все чаще создавать полигоны для запусков фактически посреди чистого поля. Такая локация появилась и вблизи населенного пункта Навля в Брянской области, всего в 75 километрах от государственной границы с Украиной.

Размещение пусковых установок и площадок вблизи государственной границы Украины сокращает время, за которое ударный дрон достигает украинской территории, а это значит, что уменьшается время на реагирование и противодействие со стороны Сил обороны.