Россияне расширяют новый полигон для запуска шахедов всего в 75 километрах от границы с Украиной: что известно

Главными локациями для запуска ударных БПЛА для россиян остаются аэродромы, однако в 2024—2025 годах оккупанты начали все чаще создавать полигоны для запусков фактически посреди чистого поля. Такая локация появилась и вблизи населенного пункта Навля в Брянской области, всего в 75 километрах от государственной границы с Украиной.

Спутниковые снимки, которые есть в доступе у NV, показывают: еще в 2022 году на месте, где сейчас расположена точка запусков, не было ничего, кроме небольшой грунтовой дороги и голого участка между лесопосадок. Однако снимки от сентября 2025 года уже фиксируют два объекта. Первый — это полигон для запуска БпЛА с автомобилей. Такой метод россияне используют уже некоторое время, о чем даже отчитывались в пропагандистских видео.

О второй локации подробно рассказал проект Dnipro-OSINT: аналитики зафиксировали 18 новых сооружений, которые выполняют роль «гаража» для беспилотников, а также две стационарные пусковые установки. Проект уточняет, что именно этот второй объект и появление стационарных установок — это расширение, которое произошло совсем недавно.

Размещение пусковых установок и площадок вблизи государственной границы Украины уменьшает время, за которое ударный дрон достигает украинской территории, а это значит, что уменьшается время на реагирование и противодействие со стороны Сил обороны. Однако по состоянию на сейчас основными локациями именно массовых запусков остаются аэродромы, которые имеют гораздо более развитую инфраструктуру и возможность транспортировать и хранить сотни дронов. Новый полигон возле Навли по состоянию на сейчас, вероятно, выполняет скорее вспомогательную функцию, хотя и увеличивает свои возможности.

30 сентября Слідство.Інфо сообщило, что, по данным СБУ, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия запустила по Украине почти 50 тысяч беспилотников типа шахед. За время войны от атак шахедами погибли 253 человека, а еще 1524 человека были ранены, согласно информации Офиса генпрокурора.