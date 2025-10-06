В течение последних нескольких месяцев Россия атакует украинские города беспилотниками с небольшим турбореактивным двигателем и боеголовкой весом до 300 килограммов, которые в России получили название Герань-3, в результате чего началось активное обсуждение характеристик этого дрона и возможностей противовоздушной обороны его сбивать.

11 июня специалисты издания Defence-Express сообщили, что такие шахеды россияне использовали для атаки на Киев — из-за этого во время одной из атак некоторые киевляне слышали нехарактерный для обычных шахедов свист, источником которого является реактивный двигатель.

Эксперты рассказали, что среди обломков одного из сбитых шахедов обнаружили такой двигатель, а также блок, который прямо указывает на то, что этот реактивный дрон имеет ряд общих деталей с оригинальной конструкцией Shahed-136.

Остатки малогабаритного реактивного двигателя, найденного после российской атаки на Киев / Фото: Defence-Express

«То есть с довольно высокой долей вероятности речь идет именно об оригинальном реактивном Shahed-238 или о дроне на основе иранских решений, собранном уже из РФ с использованием имеющихся комплектующих, как минимум, панели и системы программирования», — заключили в Defence-Express.

Реактивный Shahed-238 был показан в Иране еще в ноябре 2023 года. Об использовании реактивного шахеда в Украине сообщалось в январе 2024 года, но тогда в командовании Воздушных сил ВСУ не подтвердили эту информацию, потому что, кроме обломков реактивного двигателя, на месте удара нашли панель, которая отличается от обычно используемой в Shahed-136.