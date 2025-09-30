С 2022 года Россия выпустила по Украине почти 50 тысяч шахедов, убив 253 человека

30 сентября, 19:52
Поделиться:
Здание в Днепре, поврежденное в результате атаки шахедов 30 сентября 2025 года (Фото: Сергій Лисак via Telegram)

Здание в Днепре, поврежденное в результате атаки шахедов 30 сентября 2025 года (Фото: Сергій Лисак via Telegram)

По данным Службы безопасности Украины, с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия запустила по Украине почти 50 тысяч беспилотников типа шахед, сообщило Слідство.Інфо.

По данным Офиса генпрокурора, за время войны от атак шахедами погибли 253 человека, а еще 1524 человека были ранены, отмечается в статье.

В материале подчеркивается, что Россия атакует шахедами объекты гражданской инфраструктуры в Украине, в результате чего гибнут и получают ранения мирные жители. Также этими ударами российская армия уничтожает и повреждает здания и другие объекты, которые считаются защищенными нормами международного гуманитарного права.

Реклама

Читайте также:
«Нужны совместные действия». Зеленский призвал мир создать защиту от российских дронов и ракет после удара по Днепру

По фактам атак на объекты гражданской инфраструктуры украинские следователи зарегистрировали более 1,6 тысячи уголовных производств.

В Офисе генпрокурора рассказали, что в российской военной доктрине ранее не было такого вида оружия, как БпЛА, поэтому в армии РФ не было четкой структуры, кто должен был отвечать за эти виды поражения.

https://www.youtube.com/watch?v=V0jkPOzWLxQ&t=906s

«Постепенно у них появляются конкретные подразделения, как у нас — Силы беспилотных систем. Мы начинаем понимать, кто принимает решение наносить поражения. Мы много работали с нашими коллегами из разведок, чтобы эту информацию „по копейке“ собрать. И сейчас мы будем называть конкретные фамилии и привлекать их в заочной процедуре, но я надеюсь, что это — вопрос времени к реальной ответственности», — заявил Юрий Белоусов, который до сентября 2025 года возглавлял Департамент противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора Украины.

Вечером 30 сентября россияне массированно атакуют шахедами Харьков и Днепр. Известно о 20 пострадавших и одном погибшем в результате атаки в Днепре, где сгорело офисное помещение, были повреждены многоквартирный дом, общежитие и учреждение культуры, также было уничтожено два авто и еще 17 повреждены, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. В Харькове россияне нанесли шесть ударов по Холодногорскому району, информация о пострадавших и разрушениях еще уточняется, заявил мэр города Игорь Терехов.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   атака шахедов шахеды Война России против Украины российские атаки Офис генерального прокурора Служба безопасности Украины (СБУ)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies