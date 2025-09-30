С 2022 года Россия выпустила по Украине почти 50 тысяч шахедов, убив 253 человека

По данным Службы безопасности Украины, с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия запустила по Украине почти 50 тысяч беспилотников типа шахед , сообщило Слідство.Інфо .

По данным Офиса генпрокурора, за время войны от атак шахедами погибли 253 человека, а еще 1524 человека были ранены, отмечается в статье.

В материале подчеркивается, что Россия атакует шахедами объекты гражданской инфраструктуры в Украине, в результате чего гибнут и получают ранения мирные жители. Также этими ударами российская армия уничтожает и повреждает здания и другие объекты, которые считаются защищенными нормами международного гуманитарного права.

Реклама

По фактам атак на объекты гражданской инфраструктуры украинские следователи зарегистрировали более 1,6 тысячи уголовных производств.

В Офисе генпрокурора рассказали, что в российской военной доктрине ранее не было такого вида оружия, как БпЛА, поэтому в армии РФ не было четкой структуры, кто должен был отвечать за эти виды поражения.

«Постепенно у них появляются конкретные подразделения, как у нас — Силы беспилотных систем. Мы начинаем понимать, кто принимает решение наносить поражения. Мы много работали с нашими коллегами из разведок, чтобы эту информацию „по копейке“ собрать. И сейчас мы будем называть конкретные фамилии и привлекать их в заочной процедуре, но я надеюсь, что это — вопрос времени к реальной ответственности», — заявил Юрий Белоусов, который до сентября 2025 года возглавлял Департамент противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора Украины.

Вечером 30 сентября россияне массированно атакуют шахедами Харьков и Днепр. Известно о 20 пострадавших и одном погибшем в результате атаки в Днепре, где сгорело офисное помещение, были повреждены многоквартирный дом, общежитие и учреждение культуры, также было уничтожено два авто и еще 17 повреждены, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. В Харькове россияне нанесли шесть ударов по Холодногорскому району, информация о пострадавших и разрушениях еще уточняется, заявил мэр города Игорь Терехов.